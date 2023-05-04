ФОТО и ВИДЕО | Баскетбол в Украине: где-то рядом упала ракета, а тебе выходить на игру

Российские обстрелы — вот чем, прежде всего, запомнился прошедший баскетбольный сезон в Украине. Для всех спортивных клубов страны он выдался очень тяжелым как в эмоциональном плане, так и в физическом, но команды справились. У „Днепра“ были и положительные моменты. Например, серебряные медали чемпионата Украины и то, что сезон вообще удалось закончить живыми.

„Я не представляю, что было в головах у ребят, когда ты знаешь и чувствуешь: где-то рядом упала ракета, и идет взрывная волна“, — признается директор клуба „Днепр“ Олег Любимов.

„Мы изначально не верили, что сможем провести сезон в военное время, так как не знали, насколько далеко в Украину зайдут российские войска. Благодаря нашим военным мы смогли провести баскетбольный сезон. Сложнее всего было играть, когда в новостях или в социальных сетях узнаешь о потерях, когда ракета попадает в здание.

На следующий день было очень тяжело после этого выходить на игру. Со временем мы привыкли к взрывам, главное, чтобы это была работа наших ПВО, а не российский прилет“,- рассказал о прошедшем сезоне баскетболист „Днепра“ Максим Закурдаев. Днепр (в ту пору Днепропетровск) - для него родной город, и клуб, воспитанником которого он является, Максим мечтает вывести в финал Евролиги. И, конечно, поднять над головой заветный трофей. Но это потом. Когда закончится война. В её победном исходе в „Днепре“ не сомневаются и пытаются как могут приблизить победу.

„Неделю назад, когда команда выиграла серебро, президент клуба выплатил игрокам премии. Команда решила потратить их на закупку дронов для ВСУ“, — рассказал директор клуба „Днепр“ Олег Любимов.

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