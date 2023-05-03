Президент Украины прибыл с визитом в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Финляндию. Об этом сообщает канцелярия президента Саули Ниинистё.

На совместной пресс-конференции, состоявшейся в Президентском дворце, президент Ниинистё заявил, что Финляндия продолжит оказывать поддержку Украине. Он отметил, что готовится 16-й пакет военной помощи.

Президент Зеленский поблагодарил за приглашение посетить Хельсинки.

Церемония приема высокого гостя прошла у Президентского дворца в 13.20. Прозвучали национальные гимны Украины и Финляндии. Затем президент Зеленский пожал руки представителям Финляндии во дворе президентского дворца и под музыку финского военного марша осмотрел почетный караул.

Собравшаяся у президентского дворца публика поприветствовала Зеленского овациями.

Запись церемонии приема доступна на сайте Новостей Yle и на портале Yle Areena .

Сначала Зеленский проведет двустороннюю встречу с Ниинистё, после чего в рамках официального обеда президент Украины встретится также с премьер-министром Санной Марин (СДП) и главой МИД Пеккой Хаависто (Зеленые).

После этого во второй половине дня Зеленский совместно с Ниинистё примет участие во встрече премьер-министров Северных стран. Встреча состоится в Президентском дворце и будет посвящена поддержке Украины и другим актуальным вопросам безопасности.

Как принято в таких случаях, информация о зарубежной поездке президента Украины была обнародована в сжатые сроки по соображениям безопасности.

Вечером состоится пресс-конференция Зеленского вместе с премьер-министрами Северных стран.

За время войны в Украине президент Зеленский покидал Украину всего три раза и посетил США, Бельгию, Польшу, Францию и Великобританию. Предыдущая встреча Зеленского с Ниинистё состоялась в январе в рамках визита финского президента в Киев.

Движение в центре Хельсинки перекрыто из-за приезда высокого гостя.

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