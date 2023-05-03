Huawei выпускает новые беспроводные наушники FreeBuds 5 „с удивительным качеством звука“
Технологическое предприятие Huawei объявляет о выпуске новых беспроводных наушников Huawei FreeBuds 5.
Благодаря качеству звука с высоким разрешением, долгой работе аккумулятора и продуманному дизайну новые наушники идеально подходят любому современному человеку в его повседневной спешке, но особенно – молодым, критичным слушателям, которые ищут современное, функциональное и простое в использовании устройство.
Звук с высоким разрешением для самых взыскательных слушателей
Одно из преимуществ Huawei FreeBuds 5 – это высокое качество звука: в наушники встроен магнитный динамичный драйвер, оснащенный технологией турбо-баса, а также особый алгоритм, который адаптируется к строению ушного канала своего носителя и статусу ношения, соответственно регулируя уровень громкости и обеспечивая высокое качество звука всем пользователям.
Новые беспроводные наушники также обеспечивают высокую акустическую производительность благодаря передовой архитектуре динамиков, модуля аккумулятора и панели управления. Поскольку каждый компонент работает независимо от остальных, это поднимает скорость зарядки и аудиопроизводительности на новый уровень. При этом, благодаря режиму низкой задержки звука, обеспечивается идеально синхронизированный звук и во время видеоигр. В свою очередь, продуманная функция управления жестами позволяет пользователям менять громкость, переключать песни или отвечать на входящие звонки одним касанием.
Продуманный дизайн для удобства пользователя
Современный дизайн Huawei FreeBuds 5 обеспечивает не только эстетичный внешний вид, но и приятный опыт ношения. Каплеобразная форма наушников разработана по результатам многочисленных эргономичных симуляций и оптимизаций, чтобы адаптировать изгибы в форме двойного С к форме ушной раковины пользователя. Такая конструкция увеличивает площадь соприкосновения наушников и ушей носителя, позволяя не беспокоиться о том, что устройство выпадет во время тренировок или других видов деятельности. В свою очередь, вогнутая ножка устройства заботится о равномерном распределении давления между ушным каналом и раковиной, чтобы использование наушников не создавало дискомфорт.
Новые беспроводные наушники выпускаются в трех цветах – керамическом белом, серебристом и коралловом оранжевом. В свою очередь, зарядный чехол наушников отличают матовый цвет и особая фактура поверхности, что позволяет удобно ложиться в ладонь пользователя.
Улучшенное время работы от аккумулятора и быстрая подзарядка
В повседневной спешке время играет решающую роль, поэтому при выборе смарт-устройств нередко особое внимание уделяется времени работы от аккумулятора и скорости зарядки. Результаты теста показали, что время работы полностью заряженных наушников FreeBuds 5 составляет до 30 часов, а с использованием возможности быстрой зарядки через пять минут можно будет слушать выбранные подкасты или любимую музыку вплоть до двух часов, что на 200 % быстрее, чем у наушников предыдущих поколений.
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 5 можно будет приобрести с 9 мая.
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