Huawei выпускает новые беспроводные наушники FreeBuds 5 „с удивительным качеством звука“

Благодаря качеству звука с высоким разрешением, долгой работе аккумулятора и продуманному дизайну новые наушники идеально подходят любому современному человеку в его повседневной спешке, но особенно – молодым, критичным слушателям, которые ищут современное, функциональное и простое в использовании устройство.

Звук с высоким разрешением для самых взыскательных слушателей

Одно из преимуществ Huawei FreeBuds 5 – это высокое качество звука: в наушники встроен магнитный динамичный драйвер, оснащенный технологией турбо-баса, а также особый алгоритм, который адаптируется к строению ушного канала своего носителя и статусу ношения, соответственно регулируя уровень громкости и обеспечивая высокое качество звука всем пользователям.

Новые беспроводные наушники также обеспечивают высокую акустическую производительность благодаря передовой архитектуре динамиков, модуля аккумулятора и панели управления. Поскольку каждый компонент работает независимо от остальных, это поднимает скорость зарядки и аудиопроизводительности на новый уровень. При этом, благодаря режиму низкой задержки звука, обеспечивается идеально синхронизированный звук и во время видеоигр. В свою очередь, продуманная функция управления жестами позволяет пользователям менять громкость, переключать песни или отвечать на входящие звонки одним касанием.

Продуманный дизайн для удобства пользователя