Тяжелое и вязкое противостояние. Политолог о том, как Запад готовится к новой холодной войне с Россией и что угрожает странам Балтии

— Летом прошлого года на саммите НАТО была достигнута договоренность о увеличении сил НАТО в странах Балтии с батальонного до бригадного уровня в каждой из стран. Может ли Россия сейчас чем-то реально угрожать странам Балтии?

— Размещение дополнительных сил — это ясный сигнал России о серьезности намерений НАТО. Членство в НАТО — это реальность и ни члены этой организации, ни Россия не относятся к этому как к простой декларации.

Тем не менее, есть опасения, что против этих стран может быть использована гибридная тактика, например массированная кибер-атака. Относительно таких действий может не быть консенсуса в НАТО.