Тяжелое и вязкое противостояние. Политолог о том, как Запад готовится к новой холодной войне с Россией и что угрожает странам Балтии(7)
Российское вторжение в Украину совершило переворот в международных отношениях. Страны НАТО всерьез готовятся к защите своей территории. Российские корабли проводят разведку морских кабелей в водах скандинавских стран. В странах Балтии вместо батальонов будут размещены бригады. Китай угрожает захватом Тайваня. О новых угрозах безопасности странам Балтии и возможности новой холодной войны литовскому Delfi рассказал ассоциированый профессор департамента политологии Университета Южной Дании Сергей Уткин.
— Летом прошлого года на саммите НАТО была достигнута договоренность о увеличении сил НАТО в странах Балтии с батальонного до бригадного уровня в каждой из стран. Может ли Россия сейчас чем-то реально угрожать странам Балтии?
— Размещение дополнительных сил — это ясный сигнал России о серьезности намерений НАТО. Членство в НАТО — это реальность и ни члены этой организации, ни Россия не относятся к этому как к простой декларации.