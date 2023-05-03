МНЕНИЕ | Время работает против Украины. Когда и где начнется наступление ВСУ?

На фронтах войны в Украине с начала года идут странные вещи. С начала января все ждали мощного нового наступления ВС РФ. Ведь вроде как для этого была осенью-зимой проведена „частичная мобилизация“ в ВС РФ. Ждали к Рождеству 7 января, к Старому\Новому Году 14 января, к Крещению 19 января, ко Дню Советской армии 23 февраля, к началу марта.

Не было его. А были постоянные „мясорубные“ атаки методом „Жуковской трёхрядки“. Так советские солдаты назвали стиль ведения войны „Главным Маршалом Победы“ Г.К. Жуковым во Второй Мировой войне, лживо названной „Великой Отечественной“ в СССР (и впитавшей эту грязную циничную ложь России): „наступать по трупам своих солдат, укрываться от вражеского огня трупами своих солдат и, наконец, завалить окопы врага трупами своих солдат“. К апрелю пришло осознание — „мясорубки“ и есть наступление ВС РФ, и „чмобики“ (от частичная мобилизация) в них израсходованы. В Бахмуте и Авдеевке зэки ЧВК „Вагнер“ тоже кончаются, в „мясорубки“ пошли десантники и морпехи.