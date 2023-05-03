Мнение
03.05.2023, 12:43

МНЕНИЕ | Время работает против Украины. Когда и где начнется наступление ВСУ?

 
России выгодна „бахмутская мясорубка“
Сергей Веревкин
историк и публицист
Украинские солдаты на позиции близ Бахмута, 5 марта 2023 года.
Украинские солдаты на позиции близ Бахмута, 5 марта 2023 года.
ФОТО: LIBKOS | AP/Scanpix

„Прошлогодние контрнаступления (именно контрнаступления, а не наступления!) шли в инфовакууме с ложными вбросами ВСУ, путавшими „вождей“ ВС РФ. Сейчас наоборот — фанфары гремят каждый день, но наступления нет“, - отмечает историк и публицист Сергей Веревкин в своей колонке для RusDelfi.

На фронтах войны в Украине с начала года идут странные вещи. С начала января все ждали мощного нового наступления ВС РФ. Ведь вроде как для этого была осенью-зимой проведена „частичная мобилизация“ в ВС РФ. Ждали к Рождеству 7 января, к Старому\Новому Году 14 января, к Крещению 19 января, ко Дню Советской армии 23 февраля, к началу марта.

Не было его. А были постоянные „мясорубные“ атаки методом „Жуковской трёхрядки“. Так советские солдаты назвали стиль ведения войны „Главным Маршалом Победы“ Г.К. Жуковым во Второй Мировой войне, лживо названной „Великой Отечественной“ в СССР (и впитавшей эту грязную циничную ложь России): „наступать по трупам своих солдат, укрываться от вражеского огня трупами своих солдат и, наконец, завалить окопы врага трупами своих солдат“. К апрелю пришло осознание — „мясорубки“ и есть наступление ВС РФ, и „чмобики“ (от частичная мобилизация) в них израсходованы. В Бахмуте и Авдеевке зэки ЧВК „Вагнер“ тоже кончаются, в „мясорубки“ пошли десантники и морпехи.

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