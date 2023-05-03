03.05.2023, 12:43
МНЕНИЕ | Время работает против Украины. Когда и где начнется наступление ВСУ?
России выгодна „бахмутская мясорубка“
ФОТО: | AP/Scanpix
„Прошлогодние контрнаступления (именно контрнаступления, а не наступления!) шли в инфовакууме с ложными вбросами ВСУ, путавшими „вождей“ ВС РФ. Сейчас наоборот — фанфары гремят каждый день, но наступления нет“, - отмечает историк и публицист Сергей Веревкин в своей колонке для RusDelfi.
На фронтах войны в Украине с начала года идут странные вещи. С начала января все ждали мощного нового наступления ВС РФ. Ведь вроде как для этого была осенью-зимой проведена „частичная мобилизация“ в ВС РФ. Ждали к Рождеству 7 января, к Старому\Новому Году 14 января, к Крещению 19 января, ко Дню Советской армии 23 февраля, к началу марта.