МНЕНИЕ | Кристо Хейнмаа: свободная пресса имеет свою цену, часто слишком высокую
Сегодня Всемирный день свободы печати, история которого насчитывает 30 лет. За последние три десятилетия во всем мире был достигнут значительный прогресс в защите свободной прессы и свободы слова. Тем не менее, мы по-прежнему слишком часто наблюдаем нападки на свободу СМИ, безопасность журналистов и свободу выражения мнений. Это означает, что работа в этой сфере должна будет продолжаться в ближайшие десятилетия, пишет исполнительный директор компании Lehepunkt Кристо Хейнмаа.
Свобода слова и прессы – это фундамент демократии. Если в фундаменте есть трещины, на нем не построить прочный дом, а если и построить, то только из лжи. С ограничением свободы слова исчезают и другие ценности, которыми дорожат в свободном мире. К сожалению, не во всем мире самоочевидная цель журналистики состоит в обеспечении граждан независимой, высококачественной и достоверной информацией. И коронавирус, и война в Украине в последние годы напомнили свободному миру о важности этой цели.
В Эстонии со свободой прессы в целом всё в порядке. Это подтверждается высоким местом в индексе свободы прессы, составляемым международной организацией „Репортеры без границ“. Но еще более это подтверждается желанием людей потреблять свободную прессу. Благодаря нашей компании перед глазами жителей Эстонии предстает около тысячи различных изданий на семи языках – в прошлом году мы продали более семи миллионов экземпляров периодики. Из этого можно сделать вывод, что житель Эстонии любит потреблять прессу. С точки зрения свобод это важно, потому что, только читая как можно больше, можно научиться отличать правду от полуправды. Правду говорят, что чтение для ума – то же самое, что упражнения для тела.
Новые тренды на бумаге
Так что, если вы спросите, умирает ли печатная пресса, как об этом говорят то тут, то там, осмелюсь утверждать, что это определенно не так. Именно бумага по-прежнему обладает особым очарованием, ощутимым буквально наощупь, а продажи журналов растут из года в год. Однако, как и любая другая сфера, пресса также постоянно меняется. Например, за последние несколько лет у людей сформировался ряд новых привычек, которые также отражаются и на том, что и сколько они читают.
Пресса – это приятный способ заниматься своим хобби и быть в курсе того, что происходит в мире по темам, которые часто проходят мимо нас в свете ежедневных новостей в цифровых СМИ. Например, период пандемии коронавируса вернул людей домой, при этом их стал окружать более тесный семейный круг общения. Люди начали заниматься близкими их душе темами и делать окружающую среду более уютной. А вдохновение для этого черпается как раз из различных изданий, что для многих стало познавательным и доступным времяпрепровождением.
Перемены внесла и война в Украине, в результате которой с полок исчезло более 300 изданий российского происхождения, но зато мы увидели рост интереса людей к международным отношениям и происходящему в мире. Больше, чем раньше, востребованы различные отечественные и международные издания, которые могут помочь лучше интерпретировать происходящие вокруг нас изменения.
На волне этих перемен на международном рынке прессы происходит еще более важный поворот – бумага пробуждается к новой жизни, причем еще более качественным образом. Независимые издательства активно выходят из тени глянцевого имиджа, продаж рекламы и крупных медиа-домов. Это означает, что меняется мотивация создания контента – увлечение определенным стилем жизни, различными хобби и новым образом мышления стало важнее, чем просто доход, получаемый от журнала. Самое главное, что рождающаяся таким образом пресса после потребления не попадает в мусорное ведро или в банную печь, а находит место на книжной полке, как и положено „буказину“ – симбиозу книги и журнала (book+magazine).
Свободная пресса не является чем-то само собой разумеющимся
В свете сегодняшнего Дня свободы прессы следует признать, что такие изменения возможны только в том случае, если мы продолжим чтить свободную прессу. Ценный контент может рождаться только в том случае, если у нас есть возможность отправлять корреспондентов в каждый уголок мира, чтобы освещать жизнь и реальность именно такими, какие они есть в данный момент. Для того, чтобы это происходило, нужно прилагать усилия, ведь в настоящее время, к сожалению, не всегда это возможно и безопасно. В этом году шесть журналистов были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей, – по сравнению с 59 в прошлом году. Это слишком дорогая цена, которую нам пришлось заплатить. Самое меньшее, что мы можем сделать – это ценить работу журналистов и потреблять свободную прессу!