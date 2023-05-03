МНЕНИЕ | Кристо Хейнмаа: свободная пресса имеет свою цену, часто слишком высокую

Свобода слова и прессы – это фундамент демократии. Если в фундаменте есть трещины, на нем не построить прочный дом, а если и построить, то только из лжи. С ограничением свободы слова исчезают и другие ценности, которыми дорожат в свободном мире. К сожалению, не во всем мире самоочевидная цель журналистики состоит в обеспечении граждан независимой, высококачественной и достоверной информацией. И коронавирус, и война в Украине в последние годы напомнили свободному миру о важности этой цели.

В Эстонии со свободой прессы в целом всё в порядке. Это подтверждается высоким местом в индексе свободы прессы, составляемым международной организацией „Репортеры без границ“. Но еще более это подтверждается желанием людей потреблять свободную прессу. Благодаря нашей компании перед глазами жителей Эстонии предстает около тысячи различных изданий на семи языках – в прошлом году мы продали более семи миллионов экземпляров периодики. Из этого можно сделать вывод, что житель Эстонии любит потреблять прессу. С точки зрения свобод это важно, потому что, только читая как можно больше, можно научиться отличать правду от полуправды. Правду говорят, что чтение для ума – то же самое, что упражнения для тела.

Новые тренды на бумаге

Так что, если вы спросите, умирает ли печатная пресса, как об этом говорят то тут, то там, осмелюсь утверждать, что это определенно не так. Именно бумага по-прежнему обладает особым очарованием, ощутимым буквально наощупь, а продажи журналов растут из года в год. Однако, как и любая другая сфера, пресса также постоянно меняется. Например, за последние несколько лет у людей сформировался ряд новых привычек, которые также отражаются и на том, что и сколько они читают.