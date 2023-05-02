Еврокомиссия запретила поставки украинского зерна в пять стран

Евросоюз в 2022 году ввел беспошлинный режим на ввоз украинской сельхозпродукции. В начале апреля Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившееся украинское зерно. AP отмечало, что переполнение рынков этих стран продукцией с Украины вызвало недовольство фермеров. Так, с января по ноябрь прошлого года импорт украинской кукурузы в приграничные страны Европы вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн.



В середине апреля Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции, а власти Румынии начали опломбировывать украинские транзитные грузы с такой продукцией. После этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия подготовит новый пакет финансовой поддержки в размере €100 млн для фермеров стран Восточной Европы. 28 апреля стало известно, что ЕК договорилась с пятью странами о снятии ограничений на транзит зерна с Украины.



Bloomberg называл сложившуюся ситуацию ловушкой для украинского зерна. С одной стороны, отмечает агентство, под угрозой оказалась гарантировавшая морской экспорт сельхозпродукции с Украины зерновая сделка. С другой — позиция Польши, Венгрии, Словакии и других стран Восточной Европы, недовольных тем, что их фермеры вынуждены конкурировать с украинскими производителями, ставит под вопрос вывоз зерна наземными путями.