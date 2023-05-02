Укрепит и оборону Эстонии: Дания выделит батальон для размещения в Латвии

Датский батальон будет состоять из 700-1200 солдат и, как ожидается, будет дислоцироваться в Латвии от четырех до шести месяцев в году, пишет rus.err. Остальное время подразделение будет находиться в Дании, откуда будет готово отправиться в страны Балтии в случае кризиса, заявило Министерство обороны.