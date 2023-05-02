Укрепит и оборону Эстонии: Дания выделит батальон для размещения в Латвии
Дания сократит свое военное присутствие в Ираке в начале следующего года и вместо этого сосредоточится на обороне стран Балтии, заявил во вторник глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Для этого Дания предоставит батальон НАТО, который будет периодически дислоцироваться в Латвии.
„Нам необходимо подготовиться к долгосрочному присутствию Дании в странах Балтии“, - сказал Поульсен.
Датский батальон будет состоять из 700-1200 солдат и, как ожидается, будет дислоцироваться в Латвии от четырех до шести месяцев в году, пишет rus.err. Остальное время подразделение будет находиться в Дании, откуда будет готово отправиться в страны Балтии в случае кризиса, заявило Министерство обороны.
„Решение Дании полезно и для Латвии, и с точки зрения безопасности Эстонии“, - отметил сегодня министр обороны Эстонии Ханно Певкур.