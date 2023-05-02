ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: клуб из Пярну начал полуфинальную серию с уверенной победы

Первая четверть полуфинальной серии финалистов прошлого сезона была достаточно ровной. Поначалу команды не могли сдвинуться с места, потому что в середине четверти „Садам“ вел со счетом 6:5, но затем команды выстрелили, и через десять минут на табло появилось преимущество клуба из Пярну 19:15.
Во второй четверти „тартанцы“ продолжали бороться в атаке, а за 3:30 до выхода на перерыв между двумя таймами „Садам“ выигрывал уже 32:21.Хотя вскоре хозяева сократили отставание до четырех очков, на последней минуте Роберт Вальге дважды промазал издалека, и действующий чемпион ушел в раздевалку выигрывая со счетом 40:32.