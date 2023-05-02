02.05.2023, 18:38
В немецком Бонне отменили фехтовальный турнир, чтобы избежать участия россиян и белорусов(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Боннский фехтовальный клуб OFC Bonn отказался от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин „Боннский лев“, запланированного на осень 2023 года, сообщает Deutche Welle.
Это был бы 50-й, юбилейный турнир.
„Учитывая военную ситуацию в Украине и зверства, совершаемые против украинского населения, мы не можем и не хотим поддерживать решение FIE“ о допуске фехтовальщиков из РФ и Беларуси на международные соревнования под нейтральным флагом, говорится в письме Немецкому союзу фехтовальщиков, имеющемся в распоряжении редакции.
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