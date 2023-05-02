В немецком Бонне отменили фехтовальный турнир, чтобы избежать участия россиян и белорусов

„Учитывая военную ситуацию в Украине и зверства, совершаемые против украинского населения, мы не можем и не хотим поддерживать решение FIE“ о допуске фехтовальщиков из РФ и Беларуси на международные соревнования под нейтральным флагом, говорится в письме Немецкому союзу фехтовальщиков, имеющемся в распоряжении редакции.