„Кремль боится тех, кто думает, что Путин недостаточно жестко ведет войну в Украине“. Почему в России отменили 9 мая?

В этом году в России 9 мая во многих городах отметят без салютов, а в некоторых регионах - без парадов. Кроме того, власти Москвы отказались от проведения шествия „Бессмертный полк“, ставшего одной из главных провластных демонстраций последних лет, в котором лично участвовал Владимир Путин. 9 мая 2022 года, когда война в Украине уже шла, в России все же прошли парады, хотя пролет самолетов над Москвой отменили в последний момент.