02.05.2023, 15:41
„Кремль боится тех, кто думает, что Путин недостаточно жестко ведет войну в Украине“. Почему в России отменили 9 мая?
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„В прошлом году в шествиях „Бессмертного полка“ участвовали люди с фотографиями российских солдат, погибших на войне в Украине, - и Кремлю это совсем не понравилось“.
В этом году в России 9 мая во многих городах отметят без салютов, а в некоторых регионах - без парадов. Кроме того, власти Москвы отказались от проведения шествия „Бессмертный полк“, ставшего одной из главных провластных демонстраций последних лет, в котором лично участвовал Владимир Путин. 9 мая 2022 года, когда война в Украине уже шла, в России все же прошли парады, хотя пролет самолетов над Москвой отменили в последний момент.