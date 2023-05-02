США: с декабря на войне в Украине погибли 20 тыс. россиян, многие из них - в Бахмуте

Битва за Бахмут - город, где до войны жили около 70 тыс. человек, продолжается уже несколько месяцев, в течение которых российским силам удалось взять город в полуокружение и завоевать значительную часть городских кварталов. В городе идут кровопролитные уличные бои, многие здания разрушены.

Директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман предполагает в своем твиттере, что российские потери, о которых говорит Кирби, - это „верхний порог спектра оценок“, а его нижний порог, вероятно, составляет около 80-85% от названной Белым домом цифры.

В недавно попавших в прессу секретных документах Пентагона было сказано, что по состоянию на 1 марта общие потери России на войне убитыми оценивались от 35 тыс. до 43,5 тысяч, а Украины - 16 тыс. -17 тысяч. Достоверность этих документов окончательно не подтверждена.

При этом назвать американскую оценку украинских потерь Кирби отказался: „они здесь жертвы, Россия - агрессор“, цитирует его AFP. По словам чиновника, Белый дом не будет обнародовать информацию, которая осложняет положение Украины и ее армии.

„Но по нашим подсчетам, только с декабря число потерь России составило более 100 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. убитыми, - заявил представитель Совета национальной безопасности США. - Почти половина [погибших] - „вагнеровцы“, большинство из которых были российскими заключенными, брошенными на битву в Бахмуте без достаточного боевого опыта, боевой подготовки, боевого командования и какого-либо подобия организационного и командного порядка“.

„Цена этих попыток, в особенности в Бахмуте, была просто невероятно высокой“, - сказал при этом Кирби. Он заявил, что в результате Россия „истощила свои военные запасы и вооруженные силы“ - при том, что „обстрелы и бои в Бахмуте шли задолго до декабря“.

По оценкам Кирби, наступательная операция России на Донбассе закончились провалом. „Попытка России осуществить наступление на Донбассе в основном через Бахмут провалилась“, - заявил представитель Белого дома.

При этом окружить украинские войска в Бахмуте Россия так и не смогла - они по-прежнему имеют возможность доставлять сюда пополнение и боеприпасы, хотя дорога, по которой осуществляется снабжение бахмутской группировки, простреливается.

В течение последних месяцев некоторые западные эксперты ставили под сомнение решение украинского руководства всеми силами удерживать Бахмут. Скептики говорили, что ВСУ тратит в этом районе ценные боеприпасы и живую силу, которые могут понадобиться во время ожидаемого контрнаступления.

Однако украинские власти настаивают, что Бахмут важно удерживать, поскольку взятие города может открыть возможность для российского наступления на другие города Донбасса, которые находятся под контролем Украины, в том числе Славянск и Краматорск.

Кроме того, часть западных обозревателей считает, что Украине выгодно как можно дольше продолжать битву за Бахмут, поскольку армия РФ теряет здесь свои наиболее боеспособные части и технику, а число этих потерь превышает украинские. Кроме того, в этот район стянуты значительные российские силы, которые могли бы использоваться для защиты или наступления на других направлениях, более важных со стратегической точки зрения.

По оценке Кирби, „в конечном счете, попытки России наступать [в районе Бахмута] обернулись против нее после нескольких месяцев боев и невероятно больших потерь“.

Какие еще есть оценки?

Дать независимую оценку российских потерь в районе Бахмута крайне сложно. Однако украинский генеральный штаб и западные эксперты постоянно оценивают российские потери на этом участке в тысячи людей.

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин не скрывал тяжелые потери своих бойцов; на кладбищах „Вагнера“ в разных уголках России уже сотни могил, причем там хоронят, как следует из материалов СМИ, тех погибших, чьих родственников компания не нашла.

Сослаться на официальную статистику также невозможно: Россия последний раз называла число погибших в сентябре. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил о 5937 погибших во время войны в Украине. Уже в это время эта цифра выглядела заниженной; его слова также могли относиться только к военнослужащим Минобороны, тогда как в войне участвовали и другие силовые ведомства и неофициальные формирования.

Русская служба Би-би-си совместно с партнерами подсчитывает погибших, чьи имена стали известны из открытых источников. Последние данные такого подсчета мы публиковали 28 апреля: тогда было известно 21700 имен. Из них 2200 приходилось на добровольцев и 1312 - на ЧВК. Все эти цифры заведомо не отражают общее количество погибших.

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