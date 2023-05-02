ВИДЕО | Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик открыл огонь вместе с украинскими военными

В начале войны Усик был членом отряда территориальной обороны Киева. Однако прошлым летом готовился к бою в Саудовскую Аравию, где победил британца Энтони Джошуа.

Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

После поединка он вернулся в Украину. Ходят слухи, что с тех пор он регулярно участвует в обороне Украины. На кадрах видно, как Александр на некоторое время стал частью минометного расчета ВСУ. Спортсмен выстрелил из миномета, после чего с бойцами в спешном порядке отправился в авто, чтобы сменить позицию.

Ранее у Усика не состоялся бой с обладателем пояса WBC британцем Тайсон Фьюри, так как команды боксеров не сумели договориться о реванше. Ожидается, что Александр теперь сразится с британцем Даниэлем Дюбуа, который является обязательным претендентом на титул WBA. Чемпионский бой может пройти в Польше.

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