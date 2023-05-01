01.05.2023, 22:00
ФОТОНОВОСТЬ | Неземная красота: SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
В воскресенье, 30 апреля, в 20:26 по восточному времени со стартового комплекса 39A (LC-39A) Космического центра имени Кеннеди во Флориде стартовала ракета Falcon Heavy, которая доставила на геостационарную орбиту спутник ViaSat-3 Americas, первый спутник MicroGEO компании Astranis и спутник GS-1 компании Gravity Space. Об этом сообщается на сайте компании.
Старт должен был состояться 29 апреля, но в последнюю минуту его пришлось отменить.
Спутники ViaSat-3 Americas предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.
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