ФОТОНОВОСТЬ | Неземная красота: SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy

В воскресенье, 30 апреля, в 20:26 по восточному времени со стартового комплекса 39A (LC-39A) Космического центра имени Кеннеди во Флориде стартовала ракета Falcon Heavy, которая доставила на геостационарную орбиту спутник ViaSat-3 Americas, первый спутник MicroGEO компании Astranis и спутник GS-1 компании Gravity Space. Об этом сообщается на сайте компании.