Финляндия готовит соглашение с США, позволяющее размещать на ее территории американские военные базы

Это соглашение предусматривает размещение на территории Финляндии американских военных объектов, вооружений и военной техники - то есть фактически военных баз.

Такие же соглашения у США есть с другими странами НАТО.

Детали соглашения пока окончательно не определены, однако уже известно, что оно не будет касаться ядерного оружия.

„Самое главное, что соглашение обеспечит беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях безопасности, а также в короткие сроки“, - сказал Антелл.

Оно не противоречит финскому членству в НАТО, но дополняет его.

„Соглашение позволяет войскам входить в страну, оставаться на ее территории, размещать и хранить материалы, а также совершать инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону“, - сказал Антелл.

Финляндия приняла решение отказаться от нейтралитета и вступить в Североатлантический альянс после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда поддержка этого шага выросла среди населения с примерно трети до 80%.

Она подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года, а вошла в НАТО 4 апреля 2023 года.

При этом страна стала официальным партнером НАТО ещё в 1994 году, и с тех пор тесно взаимодействовала с армиями альянса.

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