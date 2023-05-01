ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (432-й день) | Россия роет траншеи, каких мир не видел несколько десятков лет. Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС. В Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности

„Существует миссия, которая сейчас продолжается. Она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я все расскажу“, — сказал он.

Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, которая может помочь добиться прекращения войны в Украине. Об этом рассказал журналистам папа римский Франциск, передает Reuters.

Папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в секретной миссии по установлению мира в Украине

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать с аннексированных украинских территорий жителей, которые не приняли гражданство РФ.

Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец советовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, „чтобы выжить“: „Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда“.

„Мои рекомендации украинцам на временно оккупированных территориях остаются прежними: российские паспорта не брать; с оккупантами не сотрудничать; по возможности уехать; ждать ВСУ“, - написала она в своем телеграм-канале.

По его данным, ракеты запустили примерно в 02:30 из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 ил Оленегорского района (Мурманская область) и двух Ту-160 — из района Каспийского моря.

Российские военные в ночь на 1 мая выпустили по территории Украины 18 крылатых ракет воздушного базирования X-101/X-555. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

ВСУ: по Украине было выпущено 18 ракет, 15 из них сбиты

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские войска атаковали Павлоградский район. Пострадали 34 человека, в том числе пятеро детей.

Подробностей он не привел.

Российские войска нанесли удары по городу Гуляйполе в Запорожской области

Об этом говорится в сообщении офиса Генпрокурора Украины. В результате три человека получили ранение. Частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

В Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности – отчет Всемирного банка

Уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2% в 2022 году.



Отмечается, что между городом и селом наблюдается большой разрыв и наиболее ощутимые последствия обнищания в сельской местности.



Как отмечает The Guardian, в Украине резко подорожали еда, топливо, услуги. Стоимость некоторых вещей выросла на 50%.

Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС

Источники The Sunday Times сообщили, что власти ЮАР пытаются уговорить Кремль на то, чтобы Путин участвовал в саммите по видеосвязи. В случае, если президент России лично приедет в страну, то властям придется исполнять ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Британская разведка отмечает, что Россия роет траншеи, каких мир не видел несколько десятков лет

В своей сегодняшней сводке военная разведка Минобороны Британии отмечает, что с прошлого лета Россия построила самую масштабную сеть оборонительных сооружений в мире из существовавших где-либо за последние десятилетия.



Ссылаясь на имеющиеся снимки, аналитики отмечают, что Россия особенно усиленно укрепляет северную границу оккупированного Крыма, а кроме того, ее военные прорыли сотни километров траншей в глубине самой России, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Масштабы этих работ говорят о том, что российское руководство глубоко обеспокоено возможностью серьезного прорыва со стороны Украины, говорится в сводке Минобороны. При этом, отмечает ведомство, часть из этих сооружений, вероятно, приказали построить местные военачальники, чтобы поддержать нарратив российской пропаганды о том, что России якобы угрожает опасность со стороны Украины и НАТО.