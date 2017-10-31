СМИ: власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС, ибо в этом случае им придется его арестовать

„У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать“, — сказал газете представитель правительства ЮАР.

Президент страны Сирил Рамапоса создал специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий на случай прилета Путина. Однако, по мнению источников издания, власти не смогут найти других вариантов, кроме как подтвердить участие Путина в саммите по видеосвязи из Москвы. Переговоры с Кремлем по этому поводу уже начались.

Напомним, 17 марта международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Судьи Международного уголовного суда сочли, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.

В марте в ЮАР заявили, что готовы арестовать Путина, если он приедет на саммит БРИКС.

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