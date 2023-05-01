За рубежом
01.05.2023, 13:13

В Ленинградской области подорвана опора ЛЭП

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Упавшая опора ЛЭП
Упавшая опора ЛЭП
ФОТО: Александр Дрозденко | telegram

На территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области подорвана опора линии электропередачи, сообщает „Медуза“ со ссылкой на главу региона Александра Дрозденко. На другой опоре ЛЭП, по его словам, было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое разминировали.

В результате подрыва опоры, сообщил Дрозденко, электроснабжение населенных пунктов не нарушено — сеть переключилась в автоматическом режиме.

Глава Ленинградской области призвал жителей „быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах“.

После подрыва ЛЭП было возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых устройств.

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