Мы не находимся в вакууме и прекрасно понимаем, что происходит: „Русское Радио“ Эстонии отмечает 25-летие!(12)
1 мая эстонскому „Русскому Радио“ исполняется 25 лет. О том, какие они, будни радиоведущего, какая связь с российским „Русским радио“ и как повлияли события последнего года на репертуар радиостанции - в материале RusDelfi.
По последним социологическим данным от Kantar Emor, „Русское Радио“ в неделю слушает 62 тысячи человек. В Facebook на страничку „Русского Радио“ подписано более 59 тысяч - эта цифра выросла за последний год больше чем в два раза. Да и сами сотрудники „Русского Радио“ с гордостью отмечают - наши слушатели нас любят и ценят, негативных звонков или комментариев практически не бывает.
На „Русском Радио“ есть элементы эфира, которые записываются и монтируются заранее, но большая часть - это прямой эфир со всеми его сложностями, шероховатостями или ошибками. Но именно такой формат позволяет сохранить ощущение жизни и настоящие эмоции.
„Однажды я попросила в эфире посигналить тех, кто едет сейчас по Пярну маантеэ, открыла окно, и действительно услышала, как люди сигналили, некоторые даже махали руками“, - рассказывает радиоведущая Дина Голубева.
„Мы действительно можем себе позволить заниматься вещами, которыми государственные станции не занимаются, - рассказывает программный директор Наталья Шустрова. - Однако не стоит обвинять нас в легкомысленности. Это не совсем обосновано. Мы не находимся в вакууме - прекрасно знаем, что происходит в Эстонии и за ее пределами. Но, мы занимаемся развлечением и смысл нашей работы заключается в том, чтобы помогать людям отвлечься от проблем, которых в мире и у нас в стране вполне достаточно“.
По ее словам, после 24 февраля 2022 года кое-что действительно изменилось и для эстонского „Русского Радио“. При этом никакого отношения к российскому одноименному бренду они никогда не имели - с первых дней своего существования у „Русского Радио“ в Эстонии был свой оригинальный продакшен, логотип, программы и плейлист.
„Певцы и группы, о которых обычно заходит речь в этом контексте, уже давно переключились на другой репертуар, который не представляет никакого интереса для радиостанций, играющих музыку формата „Русского Радио“ - рассказывает Наталья Шустрова о влиянии войны на репертуар „Русского Радио“. - Подавляющее большинство этих исполнителей, честно говоря, исчезли из наших плейлистов задолго до 24 февраля 2022 года. На „Русском Радио“ в Эстонии есть место только для тех песен, которые пропагандируют любовь, доброту и душевность.
Основной сложностью для музыкального радио стало то, что, по понятным причинам, больше нет новых песен на русском языке от украинских артистов. И многие талантливые российские поп-музыканты находятся в творческом ступоре. Новых качественных песен стало мало.
Что касается местных исполнителей, то их музыку на „Русском Радио“ также можно услышать. Однако, по словам Натальи Шустровой, делать песни, которые соответствуют общему уровню звучащего в эфире „Русского Радио“ музыкального материала, получается не у всех.
„То, что артист записывается в Эстонии и считается местным автором, не может быть автоматическим пропуском в эфир. Но для всех тех, кто талантлив и старается совершенствоваться, наши двери открыты“, - поясняет программный директор.
„Ты такой болтун, тебе бы на радио“: почему наши представления о работе радиоведущего могут быть неверны
Для того чтобы построить карьеру в сфере радио - или хотя бы просто устроиться работать - просто уметь много говорить - мало. Вопреки расхожему мнению, недостаточно быть просто общительным.
„Я бы сказала, что ведущим на радио может стать грамотный, самоироничный, не обремененный комплексами, обладающий широким кругозором, склонный к непрерывному самообразованию, безусловно, дисциплинированный и умеющий работать в команде человек с приятным тембром голоса. Это - если для начала и базово... А вот для успеха нужна харизма“, - рассказывает Наталья Шустрова. Она подчеркивает, что команда „Русского Радио“ состоит именно из профессионалов своего дела, что безусловно сказывается и на качестве продукта.
„Конечно, у каждого ведущего есть история про невыключенный микрофон, „ляпнул, не подумав“ или „вылетело сгоряча“. Опыт показывает, что если у ведущего ничего подобного не случалось, то он никогда не работал ведущим. Все эти истории забавные, но рассказывать какие-то конкретные не хочу, потому что большинство ведущих думает или успокаивает себя, что никто этого не слышал. И, главное, уверены, что их не слышал программный директор“, - улыбается Наталья Шустрова.
Забавные истории ведущих утренней программы „Полный вперёд!“ на „Русском Радио“
Таня Светлая
Когда я только пришла на „Русское радио“ и села за пульт, я первое время не могла запомнить кнопки, которые отключают запись: чтобы ненужные вещи не выходили в эфир. У меня было такое, что во время новостей я проверяла звуки на пульте, какие-то звуковые загадки, и получалось так, что у меня в эфире то корова промычит во время новостей, то еще что-то. И только потом я об этом узнала.
Олег Фёдоров
Существует такое понятие, как „страшный сон диджея“. Мне раз в два года он стабильно снится. Я прихожу в какую-то абстрактную студию и я не понимаю, что происходит на пульте, не знаю, какую песню поставить. Просыпаюсь и думаю - ужас, что за бред снится. В жизни такого ни разу не было, всегда есть четкий план - как действовать.
Дина Голубева
Мне кажется, истории с поздравлениями самые запоминающиеся и самые веселые. Здесь импровизация играет большую роль. Однажды я поздравляла некоего Вову (имя изменено). Сказала, что его поздравляет жена, прочитала стихотворение. Он расцвел, говорит, как приятно. Я предлагаю давайте вместе скажем, от кого это поздравление - он говорит - „да да, она как раз здесь рядом, спасибо, моя любимая…“ И тут мы произносим разные имена, я - Катя, а он - Лена. Это было очень забавно, оказалось, что Катя - это другая женщина.
Планы на будущее
25 лет для человека - это такая малость, а 25 лет для любого бренда - это эпоха. Программный директор Наталья Шустрова уверена, что впереди „Русское Радио“ ждет еще много яркого и захватывающего - энергии и оптимизма для осуществления самых смелых планов у сотрудников достаточно.
„Конечно, мы бы хотели расширить свою сеть вещания и добавить к ней новые города, потому что делаем очень хорошее радио и уверены, что желание слушать его есть не только в четырех городах страны. Семь дней в неделю в эфир „Русского Радио“ выходит утренняя программа „Полный вперед!“ Этого не предлагает больше ни одна развлекательная радиостанция страны. Да и информационно-развлекательная программа „Добрый вечер!“ точно не оставит никого равнодушным. Мы хорошо понимаем, что, занимаясь музыкальным форматом, огромное значение приходится уделять именно общему ритму и энергетике радиостанции, и, судя по отзывам слушателей, нам это удаётся. Что касается разных форматов, то с ними мы экспериментируем в интернете на www.russkoeradio.fm и в нашем мобильном приложении, где можно слушать такие каналы как „Русское Ретро Радио“, „Русское Рок Радио“ и „Русское Рэп Радио“. Из названий этих каналов понятно, что ожидает заинтересовавшихся ими слушателей“.
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