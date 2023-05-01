Мы не находимся в вакууме и прекрасно понимаем, что происходит: „Русское Радио“ Эстонии отмечает 25-летие!

„Певцы и группы, о которых обычно заходит речь в этом контексте, уже давно переключились на другой репертуар, который не представляет никакого интереса для радиостанций, играющих музыку формата „Русского Радио“ - рассказывает Наталья Шустрова о влиянии войны на репертуар „Русского Радио“. - Подавляющее большинство этих исполнителей, честно говоря, исчезли из наших плейлистов задолго до 24 февраля 2022 года. На „Русском Радио“ в Эстонии есть место только для тех песен, которые пропагандируют любовь, доброту и душевность.

По ее словам, после 24 февраля 2022 года кое-что действительно изменилось и для эстонского „Русского Радио“. При этом никакого отношения к российскому одноименному бренду они никогда не имели - с первых дней своего существования у „Русского Радио“ в Эстонии был свой оригинальный продакшен, логотип, программы и плейлист.

„Мы действительно можем себе позволить заниматься вещами, которыми государственные станции не занимаются, - рассказывает программный директор Наталья Шустрова . - Однако не стоит обвинять нас в легкомысленности. Это не совсем обосновано. Мы не находимся в вакууме - прекрасно знаем, что происходит в Эстонии и за ее пределами. Но, мы занимаемся развлечением и смысл нашей работы заключается в том, чтобы помогать людям отвлечься от проблем, которых в мире и у нас в стране вполне достаточно“.

„Однажды я попросила в эфире посигналить тех, кто едет сейчас по Пярну маантеэ, открыла окно, и действительно услышала, как люди сигналили, некоторые даже махали руками“, - рассказывает радиоведущая Дина Голубева .

На „Русском Радио“ есть элементы эфира, которые записываются и монтируются заранее, но большая часть - это прямой эфир со всеми его сложностями, шероховатостями или ошибками. Но именно такой формат позволяет сохранить ощущение жизни и настоящие эмоции.

По последним социологическим данным от Kantar Emor, „ Русское Радио “ в неделю слушает 62 тысячи человек. В Facebook на страничку „Русского Радио“ подписано более 59 тысяч - эта цифра выросла за последний год больше чем в два раза. Да и сами сотрудники „Русского Радио“ с гордостью отмечают - наши слушатели нас любят и ценят, негативных звонков или комментариев практически не бывает.

„Конечно, у каждого ведущего есть история про невыключенный микрофон, „ляпнул, не подумав“ или „вылетело сгоряча“. Опыт показывает, что если у ведущего ничего подобного не случалось, то он никогда не работал ведущим. Все эти истории забавные, но рассказывать какие-то конкретные не хочу, потому что большинство ведущих думает или успокаивает себя, что никто этого не слышал. И, главное, уверены, что их не слышал программный директор“, - улыбается Наталья Шустрова.

„Я бы сказала, что ведущим на радио может стать грамотный, самоироничный, не обремененный комплексами, обладающий широким кругозором, склонный к непрерывному самообразованию, безусловно, дисциплинированный и умеющий работать в команде человек с приятным тембром голоса. Это - если для начала и базово... А вот для успеха нужна харизма“, - рассказывает Наталья Шустрова. Она подчеркивает, что команда „Русского Радио“ состоит именно из профессионалов своего дела, что безусловно сказывается и на качестве продукта.

Для того чтобы построить карьеру в сфере радио - или хотя бы просто устроиться работать - просто уметь много говорить - мало. Вопреки расхожему мнению, недостаточно быть просто общительным.

„То, что артист записывается в Эстонии и считается местным автором, не может быть автоматическим пропуском в эфир. Но для всех тех, кто талантлив и старается совершенствоваться, наши двери открыты“, - поясняет программный директор.

Что касается местных исполнителей, то их музыку на „Русском Радио“ также можно услышать. Однако, по словам Натальи Шустровой, делать песни, которые соответствуют общему уровню звучащего в эфире „Русского Радио“ музыкального материала, получается не у всех.

Основной сложностью для музыка льного радио стало то, что, по понятным причинам, больше нет новых песен на русском языке от украинских артистов. И многие талантливые российские поп-музыканты находятся в творческом ступоре. Новых качественных песен стало мало.

Забавные истории ведущих утренней программы „Полный вперёд!“ на „Русском Радио“

Таня Светлая

Когда я только пришла на „Русское радио“ и села за пульт, я первое время не могла запомнить кнопки, которые отключают запись: чтобы ненужные вещи не выходили в эфир. У меня было такое, что во время новостей я проверяла звуки на пульте, какие-то звуковые загадки, и получалось так, что у меня в эфире то корова промычит во время новостей, то еще что-то. И только потом я об этом узнала.

Олег Фёдоров

Существует такое понятие, как „страшный сон диджея“. Мне раз в два года он стабильно снится. Я прихожу в какую-то абстрактную студию и я не понимаю, что происходит на пульте, не знаю, какую песню поставить. Просыпаюсь и думаю - ужас, что за бред снится. В жизни такого ни разу не было, всегда есть четкий план - как действовать.

Дина Голубева

Мне кажется, истории с поздравлениями самые запоминающиеся и самые веселые. Здесь импровизация играет большую роль. Однажды я поздравляла некоего Вову (имя изменено). Сказала, что его поздравляет жена, прочитала стихотворение. Он расцвел, говорит, как приятно. Я предлагаю давайте вместе скажем, от кого это поздравление - он говорит - „да да, она как раз здесь рядом, спасибо, моя любимая…“ И тут мы произносим разные имена, я - Катя, а он - Лена. Это было очень забавно, оказалось, что Катя - это другая женщина.

Планы на будущее

25 лет для человека - это такая малость, а 25 лет для любого бренда - это эпоха. Программный директор Наталья Шустрова уверена, что впереди „Русское Радио“ ждет еще много яркого и захватывающего - энергии и оптимизма для осуществления самых смелых планов у сотрудников достаточно.

„Конечно, мы бы хотели расширить свою сеть вещания и добавить к ней новые города, потому что делаем очень хорошее радио и уверены, что желание слушать его есть не только в четырех городах страны. Семь дней в неделю в эфир „Русского Радио“ выходит утренняя программа „Полный вперед!“ Этого не предлагает больше ни одна развлекательная радиостанция страны. Да и информационно-развлекательная программа „Добрый вечер!“ точно не оставит никого равнодушным. Мы хорошо понимаем, что, занимаясь музыкальным форматом, огромное значение приходится уделять именно общему ритму и энергетике радиостанции, и, судя по отзывам слушателей, нам это удаётся. Что касается разных форматов, то с ними мы экспериментируем в интернете на www.russkoeradio.fm и в нашем мобильном приложении, где можно слушать такие каналы как „Русское Ретро Радио“, „Русское Рок Радио“ и „Русское Рэп Радио“. Из названий этих каналов понятно, что ожидает заинтересовавшихся ими слушателей“.

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