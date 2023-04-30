Ян Непомнящий проиграл в матче за мировую шахматную корону

В Астане завершился решающий поединок за звание чемпиона мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

Китайский гроссмейстер в матче на первенство мира обыграл россиянина Яна Непомнящего. Общий счет в матче – 7:7, тай-брейк – 2,5:1,5 в пользу Лижэня.

Официально звание чемпиона мира по шахматам присваивается с 1886 года. Дин Лижэнь – первый представитель Китая, победивший в матче за шахматную корону.

Ранее чемпионами мира становились 9 шахматистов из СССР и России: Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров*, Владимир Крамник.

Также чемпионами были Вильгельм Стейниц, Эмануил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Макс Эйве, Роберт Фишер, Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен.

C 1993 по 2006 звание чемпиона мира разыгрывалось по двум версиям: ФИДЕ и ПША. Тогда чемпионами становились 8 разных шахматистов.

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