„Контрнаступ буде“. Что известно о прогнозируемом контрнаступлении Украины, о котором говорят с 2022 года

„Киев сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль“, — заявил он в интервью финскому изданию Yle и другим скандинавским журналистам.

Но Зеленский отметил, что успех операции зависит от поставок западного оружия Киеву, он, в том числе, рассчитывает на поддержку финского правительства.

В первую очередь речь идет о финской помощи Украине в виде систем ПВО и ВВС. Сообщается, что поставки истребителей в Украину зависят от того, как Финляндия сможет повлиять на Соединенные Штаты.

В Финляндии уходящий премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия должна обсудить передачу Украине истребителей F / A-18 Hornet. На международном уровне обсуждалась возможность передачи в дар истребителей F-16.

Передача обеих моделей истребителей потребовала бы предварительного разрешения от США.

„Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет оружие“, — считает Зеленский.

При этом он считает, что война в Украине может длится „долго“. Но Украина не повторит судьбу Финляндии во Второй мировой войне, в результате чего страна отдала СССР 10 процентов своей территории, сказал президент Украины.

На слова Зеленского уже отреагировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который, судя по всему, вполне серьезно отнесся к прогнозируемому контрнаступлению. По словам Медведева, Россия должна ответить на действия Украины так (орфография сохранена):

„Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения.

Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б.Украины.

Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности“, — говорит Медведев.

Но судя по фронтовым сводкам, как такого наступления ни одна из сторон сейчас не проводит, а главным очагом боевых действий остается Бахмут.