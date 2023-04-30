„Контрнаступ буде“. Что известно о прогнозируемом контрнаступлении Украины, о котором говорят с 2022 года(3)
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о предстоящем контрнаступлении Украины на оккупированные территории, в том числе на Крым, пишет „Спектр“. „Контрнаступление будет“ сказал он на украинском языке.
„Киев сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль“, — заявил он в интервью финскому изданию Yle и другим скандинавским журналистам.
Но Зеленский отметил, что успех операции зависит от поставок западного оружия Киеву, он, в том числе, рассчитывает на поддержку финского правительства.
В первую очередь речь идет о финской помощи Украине в виде систем ПВО и ВВС. Сообщается, что поставки истребителей в Украину зависят от того, как Финляндия сможет повлиять на Соединенные Штаты.
В Финляндии уходящий премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия должна обсудить передачу Украине истребителей F / A-18 Hornet. На международном уровне обсуждалась возможность передачи в дар истребителей F-16.
Передача обеих моделей истребителей потребовала бы предварительного разрешения от США.
„Мы хотим сохранить как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет оружие“, — считает Зеленский.
При этом он считает, что война в Украине может длится „долго“. Но Украина не повторит судьбу Финляндии во Второй мировой войне, в результате чего страна отдала СССР 10 процентов своей территории, сказал президент Украины.
На слова Зеленского уже отреагировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который, судя по всему, вполне серьезно отнесся к прогнозируемому контрнаступлению. По словам Медведева, Россия должна ответить на действия Украины так (орфография сохранена):
„Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения.
Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б.Украины.
Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности“, — говорит Медведев.
Но судя по фронтовым сводкам, как такого наступления ни одна из сторон сейчас не проводит, а главным очагом боевых действий остается Бахмут.
При этом в конце марта Зеленский говорил, что Украина пока не готова к контрнаступлению, Киев для этого ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня.
7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели.
В свою очередь CNN сообщает, что весеннее контрнаступление Украины может начаться одновременно на южном и восточном направлениях, чтобы сбить с толку российских военных.
В марте немецкий журнал Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Reuters писало, что Украина готовит 40 000 бойцов для контрнаступления. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что его страна сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. Белый дом США заявил о наличии у Украины возможности атаковать присоединенные к РФ регионы.
В то же время в сеть утекли в сеть утекли документы США и НАТО под грифом „совершенно секретно“ о наращивании поставок вооружения в Украину для предстоящего контрнаступления.
Из-за этого ВСУ пришлось внести коррективы в планы предстоящего контрнаступления. Какие именно изменения были внесены в тактические планы, издание не уточняет, передавал CNN. Позже The Washington Post со ссылкой на опубликованные секретные документы Пентагона, сообщал, что в Вашингтоне не уверены в том, что анонсированное контрнаступление ВСУ принесет существенные результаты.
При этом речи о новом контрнаступлении Украины появились еще в конце прошлого года. Тогда прогнозировалось, что ВСУ перейдут в атаку не ранее чем декабрь 2022 года — январь 2023 года. А наиболее перспективными направлениями для контрнаступления выглядели юг страны — территория, наименее удобная для обороны.
Прошлое украинское контрнаступление началось в конце лета 2022 года. В сентябре Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, которые находились под российской оккупацией. Тогда главным успехом в украинской операции стало освобождение Херсона, который находился под российской оккупацией с 3 марта по 11 ноября.