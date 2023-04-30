Изолятор и психушка. Истории трех депортированных россиянами украинских подростков

Именно педагоги настаивали на отправке подростка „отдыхать в Крым“. „Однажды учитель позвонила моей маме и попросила прийти ее в школу. Там сказали, что хотя бы один ребенок из семьи должен поехать в лагерь, это обязательно. А если не поедет, то заберут детей в интернат или детдом. Моя мама сказала, что никого не отправит“, — рассказывает Виталий.

Директор местной школы, в которой до оккупации учился Виталий, уволилась, не желая сотрудничать с оккупантами. На ее место они поставили учителя информатики из той же школы. Учиться по российским учебникам школьник категорически не хотел. Он признается, что ему даже „противно было заходить“ в здание родной школы, учителя которой очень быстро развесили триколоры по классам, убрав украинский флаги.

По его словам, во время оккупации ему „страшно было даже выходить на улицу“, так как российские военные „пьяные или обкуренные“ купались в местной речке, могли просто так открыть стрельбу из машины в воздух, вели себя „нагло и неадекватно“. С сентября 2022 года Виталий два месяца учился дистанционно в украинской школе, потом в Бериславе пропали интернет и свет.

„Мы жили до войны идеально. А 24 февраля проснулись из-за взрывов. Город обстреливали с самолетов. Мы сразу спрятались в подвале. Думали, что все скоро закончится. Но в город зашли русские: выбирали себе дома для поселения, магазины грабили, машины крали у людей… Мы хотели выехать из города, но русские закрыли дорогу в Кривой Рог, можно было только в Россию выезжать… Восемь месяцев город был в оккупации. Русские нам стали рассказывать, что мы должны только им подчиняться, потому что скоро вся Украина будет Россией…“, — вспоминает Виталий.

16-летний Виталий встретил первые дни полномасштабной войны в родном Бериславе Херсонской области. Через восемь месяцев, когда новый пророссийский директор школы в Бериславе предложил маме Инне организовать отдых сына, его отправили в детский лагерь в Евпатории в Крыму. Женщина поначалу отказывалась. Однако подросток очень хотел поехать отдохнуть с друзьями. А если учесть, что родной Берислав уже давно был отключен от света и водопровода, то Инна решила рискнуть.

Как отметила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук, депортированных детей оккупанты удерживают более чем в 70 лагерях в России. Их постоянно перевозят, чтобы Киев не смог выяснить, где находятся дети. По ее мнению, Россия таким образом пытается их сломать, чтобы „ребенок возненавидел собственных родителей“.

Правительству Украины достоверно известно о 19 384 украинских детях, депортированных в Россию, но это не окончательные данные . Некоторые волонтерские организации и украинские политики говорят о сотнях тысяч депортированных детей (называется, в частности, цифра — до 700 тысяч ).

Это первый официальный документ международного уровня, в котором в отношении действий России в Украине используется термин „геноцид“, отмечает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. В Конгрессе США обсуждается резолюция с аналогичной оценкой .

Как сообщает ПАСЕ на своем сайте , в резолюции сказано о доказательствах процесса принудительной „русификации“, через который проходили украинские дети. В частности, они сталкивались с „перевоспитанием на русском языке“, в некоторых случаях им запрещали говорить по-украински.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию , в которой потребовала обеспечить безопасное возвращение украинских детей, прекратить их дальнейший вывоз на территорию РФ и привлечь к ответственности всех виновных „на всех уровнях“.

Спустя три дня он сам сказал маме, что хочет поехать в лагерь: „Я узнал, что уже ездили в Крым дети из администрации и вернулись домой. Они рассказали, что им понравилось. И мне захотелось поехать. Тем более, что в Крыму я никогда не был“.

Подросток говорит, что вместе с ним в Крым ехали еще сотни украинских детей, которых везли на автобусах и кораблях. За полгода пребывания на полуострове подростку пришлось сменить три лагеря: „Мечта“, „Дружба“ и „Лучистый“.

„В „Мечте“ еще более-менее было, комнаты нормальные были, кормили нас 5 раз в день. Мне там даже понравилось. Я маме фотки скидывал. Через две недели нам говорят, что ваш срок вышел, мы вас переселяем в другой лагерь, будете там уже постоянно“, — вспоминает Виталий.

Его перевезли в „Дружбу“, где он провел пять месяцев. „Относились к нам, как к собакам! В комнатах цемент обычный, без постельного, все грязное. Нам сказали: спите, на чем хотите, мы вам не волонтеры, чтобы вам помогать. Мне приходилось своей курткой накрывать подушку, чтобы не воняла“, — рассказывает подросток.

По его словам, душ и туалет в „Дружбе“ был один на четыре этажа: „И то — все в плесени, все отваливается, все поломано! Кормили три раза в день одной кашей без соли. Суп редко давали. Чай тоже редко давали“.

И нам постоянно говорили, что от нас отказались родители. Мама мне каждый день звонила, обещала меня поскорее забрать, и я прекрасно понимал, что от меня никто не отказывался“, — вспоминает Виталий.

По словам подростка, первые недели в лагере происходило обучение. Среди предметов: математика, русский язык, история, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание. Но потом, вспоминает школьник, учителя сказали: „Вы тупые, мы вам ничего объяснять не будем“.

Тем не менее семь раз в неделю детям проводили так называемые „Разговоры о важном“ — серию введенных в России по указу Владимира Путина пропагандистских уроков с детьми, во время которых убеждали их в „величии России“ и включали российские песни.