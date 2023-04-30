Sunday Times: Киев не готов к большому наступлению. Но у него нет выбора

Как пишет автор, один западный дипломат в Киеве описал „сюрреалистичный опыт“, когда его собеседники „обсуждают потенциальные форматы переговоров“ вечером, а на следующее утро „кричат, что никаких переговоров с Россией быть не может“.

Зеленскому также предстоит сбалансировать внутреннюю политику. Такие „ястребы“, как Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, не желают слушать о переговорах с Москвой, хотя некоторые в правительстве считают, что для них сейчас самое время.

„Тем не менее, у Киева нет иного реального выбора, кроме как начать крупное весеннее или летнее наступление. Его лидеры все больше загоняют себя в рамки, - считает Галеотти. - Президент Зеленский умело управляет Западом, но, чтобы сохранить его поддержку, он должен показать то, что вашингтонские инсайдеры довольно безвкусно называют „возвратом инвестиций“.

Однако, хотя украинцы быстро осваивают 230 новых и отремонтированных западных танков и 1550 бронемашин, у них все еще нет надлежащей противовоздушной обороны для любой крупной наступательной операции. Западные эксперты также не уверены, что старшие командиры смогут адаптироваться к новым системам так же хорошо, как оперирующие ими солдаты.

Украинцам также часто удавалось застать россиян врасплох на оперативном и стратегическом уровне, как, например, во время Харьковского наступления. Нанеся удар в момент, когда внимание Москвы было сосредоточено на юге, и в районах, где российских войск было мало, они смогли за месяц отвоевать более 12 тысяч квадратных километров.

„До сих пор украинские военные демонстрировали не только мастерство и решительность, но и воображение“, - пишет автор, отмечая успехи украинской армии в обороне в первой фазе конфликта.

Британские офицеры, работавшие с украинскими военными, сообщают, что их коллеги настроены решительно, отмечает Галеотти. С другой стороны, согласно просочившимся оценкам американской разведки, Украина вряд ли сможет добиться чего-то большего, чем скромные территориальные успехи.

У стран Запада тоже есть свои ограничения. Помимо сложностей, в том числе и политического плана, с поставками новых современных систем вооружений (истребителей F-16 или оперативно-тактических ракет дальностью до 300 км ATACMS), остро стоит проблема нехватки боеприпасов.

В настоящее время украинцы за месяц расходуют больше 155-мм снарядов, чем США производят за год, напоминает Галеотти. Запад инвестирует в новые производственные мощности, но на это уходит время.

„Боеприпасы нельзя наколдовать из воздуха, и Париж блокирует закупки ЕС за пределами блока, - считает автор. - Киев будет вынужден атаковать независимо от этого, возможно, нацелившись на какую-то амбициозную цель, например, на Мелитополь, автомобильный и железнодорожный узел, освобождение которого перекроет сухопутный мост между Крымом и Россией“.

В Москве об этом знают и готовятся к обороне.

По украинским оценкам, подтвержденным британским Министерством обороны, количество российских потерь в результате этого снизилось почти на треть. На спутниковых фотографиях видно все больше траншей и укреплений, особенно вдоль вероятных линий украинского наступления на юге.

Не исключено, что Киев нанесет удар в другом месте, например, по Донецку, пишет Галеотти, однако это будет иметь символическое значение: сражение будет тяжелым, а практической пользы от него гораздо меньше.

Путин тоже ограничен в выборе вариантов

Правда, у России тоже есть проблемы, отмечает автор. У россиян тоже не хватает боеприпасов и ракет с точным наведением.

„Более того, Путин хочет успехов, но чем агрессивнее российские операции, тем больше потерь несут российские войска, и тем скорее он снова окажется перед трудным выбором, как восполнить недостаток войск“, - пишет Галеотти.

Для восполнения потерь потребуется либо новая волна мобилизации, либо отправка призывников. Оба варианта будут непопулярны, и Путин торопится принимать такие решения, особенно перед сентябрьскими региональными выборами.