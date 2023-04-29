Позволим ли мы полиомиелиту и дифтерии вернуться? Развенчиваем мифы об опасности вакцинации(4)
В течение последних десяти лет уровень вакцинации детей от опасных инфекционных заболеваний в Эстонии постоянно снижается. Таким образом, мы достигли ситуации, когда нам угрожает реальная опасность возвращения тяжелых инфекционных заболеваний.
Главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных болезней Ирина Филиппова из Департамента здоровья говорит, что государственные границы никак не ограничивают распространение инфекционных заболеваний.
„В современном глобализированном мире инфекция может распространяться из любой части мира в другую в течение дня. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения в последние годы в Европе повысился уровень распространения заболеваний, которые предотвращаются вакцинацией. Такого высокого уровня заболеваемости не наблюдалось десятилетиями. Например, в 2022 году в Европе было зарегистрировано 331 случай дифтерии, один из которых закончился летальным исходом, годом ранее была вспышка полиомиелита в Таджикистане, а в 2018 году непривитый ребенок умер от коклюша в Латвии. В 2017‒2019 гг. в Европе была вспышка кори, заболело более 200 тысяч человек“, - приводит Филиппова примеры из статистики других стран. Но и Эстония не осталась в стороне - вспомним, например, вспышку кори на Сааремаа в 2018 году. В 21 веке нас не обошли стороной ни краснуха, ни эпидемический паротит.
Вакцинация безопаснее, чем заболевание
Ирина Филиппова объясняет, что задача иммунной системы — распознавать, запоминать и быстро начинать борьбу с болезнетворными микроорганизмами, с которыми организм человека может контактировать в течение своей жизни. „Вакцинация, безусловно, является менее обременительным и более безопасным способом достижения иммунитета, чем заражение инфекционным заболеванием. Невозможно предсказать, насколько тяжело будет протекать заболевание и какие могут быть последствия. Иммунные клетки, приобретенные с помощью вакцины, распознают возбудителя заболевания и в большинстве случаев предотвращают заболевание“, — говорит Филиппова.
Однако устойчиво циркулирует миф о том, что вакцинация ослабляет иммунную систему. На самом деле все наоборот – вакцинация активирует и тренирует иммунную систему, позволяя защитить организм от возбудителей инфекции, с которыми мы раньше не сталкивались. „Вакцины не могут вызвать заболевание, потому что они содержат ослабленные или убитые возбудители или их частицы“, — объясняет Филиппова.
Дезинформация влияет на решения людей
По словам Филипповой, в интернете и в средствах массовой информации распространяется много противоречивой информации о вакцинации. „Противники вакцин наносят большой вред, активно распространяя дезинформацию через различные каналы СМИ. Система здравоохранения Эстонии построена на доказательной медицине и науке, которая достаточно доказала эффективность и безопасность современных вакцин. При принятии решения о вакцинации вашего ребенка следует полагаться только на информацию из официальных источников информации (например, https://ta.vaktsineeri.ee) и при необходимости обращаться за консультацией к специалисту - прежде всего к своему семейному врачу или медсестре или к лечащему врачу. Со специфическими вопросами также можно обратиться за консультацией к врачам-инфекционистам, Департаменту здоровья или Департаменту лекарств“, — рекомендует Филиппова.
Почему необходимо делать прививки от инфекционных заболеваний именно в грудном или детском возрасте?
Ирина Филиппова поясняет, что цель такой вакцинации – выработать оптимальный иммунный ответ. „Уровень содержания антител, полученных от матери, снижается у младенца в течение нескольких месяцев, поэтому важно вовремя начать вакцинацию ребенка согласно календарю прививок. Следует помнить, что некоторые инфекционные заболевания особенно опасны для младенцев и детей раннего возраста, например, ротавирусный энтерит (вирусная кишечная инфекция) может очень тяжело переноситься грудным ребенком. Для данной возрастной группы особенно опасен коклюш, больше всего смертей среди малышей до трех месяцев“, — говорит Филиппова.
Скоро дети, родители которых отказались от вакцинации, станут взрослыми. Это позволит им самим принимать решения о вакцинации, но можно ли делать вакцинации, пропущенные в детстве, и во взрослом возрасте? Ирина Филиппова: „Если в детстве человек не был привит от коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, гепатита В и ВПЧ, во взрослом возрасте вакцинация от этих заболеваний возможна, но уже за свой счет. План иммунизации предусматривает бесплатную вакцинацию взрослых от дифтерии и столбняка“. Также следует учитывать, что вакцины могут отличаться от детских вакцин и их эффективность может быть ниже, и график вакцинации также может быть другим. Взрослых, как правило, не вакцинируют от Haemophilus influenzae типа b, а также не проводят вакцинации ротавирусной и противотуберкулезной вакцинами, поскольку они показаны детям.
Почему мы боимся вакцинации?
МИФ Вакцины небезопасны, а их побочные эффекты опасны для жизни.
РЕАЛЬНОСТЬ Вакцины – это биологические лекарственные препараты. Использование лекарств никогда не бывает полностью безопасным, поэтому необходимо взвесить соотношение пользы и возможного риска. Польза вакцин заключается в предотвращении инфекционных заболеваний и их осложнений, в том числе летальных исходов. Возможный риск - побочные эффекты, вызванные вакциной. В основном они легкие и быстро проходят. Серьезные побочные эффекты возникают очень редко.
МИФ Вакцины содержат опасные вещества.
РЕАЛЬНОСТЬ Вакцины состоят из действующих веществ и вспомогательных веществ. Действующие вещества представляют собой убитые или ослабленные бактерии или вирусы или частицы их белков. Действующие вещества обеспечивают развитие иммунитета в организме человека. Вспомогательные вещества усиливают действие вакцины и обеспечивают сохранение свойств вакцины и ее стабильность. Одним из таких вспомогательных веществ является сорбит, это натуральный компонент фруктов, таких как яблоки и груши.
МИФ Одновременное введение нескольких вакцин или использование многокомпонентных вакцин вредно для человека.
РЕАЛЬНОСТЬ Разные вакцины можно вводить одновременно, но в разные области тела, потому что дендритные клетки, активированные содержащимся в вакцине вирусом или бактериями, попадают из разных мест инъекции в лимфатические узлы в разных частях тела, т. е. развитие иммунного ответа начинается в разных лимфатических узлах.
МИФ Вакцины неэффективны.
РЕАЛЬНОСТЬ В Эстонии многие инфекционные заболевания, такие как полиомиелит, исчезли благодаря тому, что в течение длительного времени у нас был высокий охват вакцинацией. Также остановлено распространение ряда ранее широко распространенных инфекционных заболеваний - таких как корь (несколько случаев в год), краснуха (последнее зарегистрированное заболевание в 2014 г.) и дифтерия (последнее зарегистрированное заболевание в 2001 г.). Заболеваемость гепатитом В, гнойным менингитом и эпидемическим паротитом значительно снизилась.
Полезная информация
До того как вакцинация получила широкое распространение, инфекционные заболевания были основной причиной смерти детей раннего возраста.
В Эстонии детей вакцинируют против 13 инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, на основании плана иммунизации: гепатит B, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гнойный менингит (Haemophilus influenzae тип b), краснуха, корь, эпидемический паротит, ротавирус, туберкулез, ВПЧ и грипп.
В 2010 году 95–96 % двухлетних детей в Эстонии были привиты от первых девяти болезней из вышеперечисленных, а в 2021 году – чуть менее 90 %. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 95-процентный охват вакцинацией против большинства этих заболеваний.
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