Позволим ли мы полиомиелиту и дифтерии вернуться? Развенчиваем мифы об опасности вакцинации

Однако устойчиво циркулирует миф о том, что вакцинация ослабляет иммунную систему. На самом деле все наоборот – вакцинация активирует и тренирует иммунную систему, позволяя защитить организм от возбудителей инфекции, с которыми мы раньше не сталкивались. „Вакцины не могут вызвать заболевание, потому что они содержат ослабленные или убитые возбудители или их частицы“, — объясняет Филиппова.

Ирина Филиппова объясняет, что задача иммунной системы — распознавать, запоминать и быстро начинать борьбу с болезнетворными микроорганизмами, с которыми организм человека может контактировать в течение своей жизни. „Вакцинация, безусловно, является менее обременительным и более безопасным способом достижения иммунитета, чем заражение инфекционным заболеванием. Невозможно предсказать, насколько тяжело будет протекать заболевание и какие могут быть последствия. Иммунные клетки, приобретенные с помощью вакцины, распознают возбудителя заболевания и в большинстве случаев предотвращают заболевание“, — говорит Филиппова.

„В современном глобализированном мире инфекция может распространяться из любой части мира в другую в течение дня. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения в последние годы в Европе повысился уровень распространения заболеваний, которые предотвращаются вакцинацией. Такого высокого уровня заболеваемости не наблюдалось десятилетиями. Например, в 2022 году в Европе было зарегистрировано 331 случай дифтерии, один из которых закончился летальным исходом, годом ранее была вспышка полиомиелит а в Таджикистане, а в 2018 году непривитый ребенок умер от коклюша в Латвии. В 2017‒2019 гг. в Европе была вспышка кори, заболело более 200 тысяч человек“, - приводит Филиппова примеры из статистики других стран. Но и Эстония не осталась в стороне - вспомним, например, вспышку кори на Сааремаа в 2018 году. В 21 веке нас не обошли стороной ни краснуха , ни эпидемический паротит.

Дезинформация влияет на решения людей

По словам Филипповой, в интернете и в средствах массовой информации распространяется много противоречивой информации о вакцинации. „Противники вакцин наносят большой вред, активно распространяя дезинформацию через различные каналы СМИ. Система здравоохранения Эстонии построена на доказательной медицине и науке, которая достаточно доказала эффективность и безопасность современных вакцин. При принятии решения о вакцинации вашего ребенка следует полагаться только на информацию из официальных источников информации (например, https://ta.vaktsineeri.ee) и при необходимости обращаться за консультацией к специалисту - прежде всего к своему семейному врачу или медсестре или к лечащему врачу. Со специфическими вопросами также можно обратиться за консультацией к врачам-инфекционистам, Департаменту здоровья или Департаменту лекарств“, — рекомендует Филиппова.

Почему необходимо делать прививки от инфекционных заболеваний именно в грудном или детском возрасте?

Ирина Филиппова поясняет, что цель такой вакцинации – выработать оптимальный иммунный ответ. „Уровень содержания антител, полученных от матери, снижается у младенца в течение нескольких месяцев, поэтому важно вовремя начать вакцинацию ребенка согласно календарю прививок. Следует помнить, что некоторые инфекционные заболевания особенно опасны для младенцев и детей раннего возраста, например, ротавирусный энтерит (вирусная кишечная инфекция) может очень тяжело переноситься грудным ребенком. Для данной возрастной группы особенно опасен коклюш, больше всего смертей среди малышей до трех месяцев“, — говорит Филиппова.