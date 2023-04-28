ЕС может упростить правила получения постоянных видов на жительство для иностранцев

Предлагается, чтобы иностранцы могли подаваться на статус постоянного жителя уже через 3 года проживания в ЕС – сейчас этот срок составляет 5 лет. При этом учитываться будут все периоды проживания во всех странах ЕС, в том числе во время учебы, сезонной работы или со статусом временной защиты.