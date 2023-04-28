В России вводят пожизненное наказание за Госизмену

По статьям о теракте и диверсии максимальное наказание увеличено до 20 лет, за организацию террористического сообщества и участие вместо 5-10 лет будут сажать на 10-15 лет. По статье о содействии террористической деятельности минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений поднят до семи лет.

Также этим законом в Уголовный кодекс добавлена новая статья 284 и вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ. За такое „содействие“ в уголовном преследовании должностных лиц, военных или добровольцев предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.