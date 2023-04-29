Бесконечный праздник. Как семья посла годами пировала за счет эстонского народа

Исчисляющиеся тысячами евро расходы одного из самых опытных дипломатов Эстонии Клайда Кулля, как оказалось, покрывали налогоплательщики. Его бывшие коллеги рассказали следователям, что министерство возмещало расходы на цветочные композиции, семейные ужины и даже оплачивало парковочное место, где стоял личный автомобиль Кулля. В том, почему чиновники закрывали на это глаза, разбирался Eesti Ekspress.