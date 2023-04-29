Эстонский экспресс
29.04.2023, 17:17

Бесконечный праздник. Как семья посла годами пировала за счет эстонского народа

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НА ШИРОКУЮ НОГУ: Празднование и своих дней рождения, и дней рождения своих близких Клайд Кулль оплачивал за счет налогоплательщиков. Счета выходили внушительные.
НА ШИРОКУЮ НОГУ: Празднование и своих дней рождения, и дней рождения своих близких Клайд Кулль оплачивал за счет налогоплательщиков. Счета выходили внушительные.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Исчисляющиеся тысячами евро расходы одного из самых опытных дипломатов Эстонии Клайда Кулля, как оказалось, покрывали налогоплательщики. Его бывшие коллеги рассказали следователям, что министерство возмещало расходы на цветочные композиции, семейные ужины и даже оплачивало парковочное место, где стоял личный автомобиль Кулля. В том, почему чиновники закрывали на это глаза, разбирался Eesti Ekspress.

В каждой семье есть свои традиции в отношении праздников. Одни люди уезжают в деревню к бабушке, другие отправляются в совместный поход, третьи подробно изучают праздничную телевизионную программу.

Семья же одного из самых многоопытных дипломатов Эстонии Клайда Кулля из года в год отправляется в лучшие рестораны Европы, чтобы вкушать только самое лучшее и отдавать за это сотни евро.

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