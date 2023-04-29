Специалист напоминает: сейчас самое время для вакцинации от клещей. Где и как можно сделать прививку?
Вместе с теплой весенней погодой в природе активизируются клещи и начинают распространять ряд заболеваний – в том числе клещевой энцефалит и боррелиоз. Фармацевт делится советами о тех усилиях, что каждый человек может приложить для предотвращения этих заболеваний, а также рассказывает о том, что стоит иметь в домашней аптечке для удаления клещей.
По словам фармацевта аптеки Benu Центра здоровья Саку Антона Оямаа, сезон клещей в Эстонии обычно начинается в апреле и длится до октября. „Активный период распространенного в Эстонии обыкновенного собачьего (кустового) клеща довольно длительный — они встречаются до ноября, но особенно часто в мае, июне и августе. А период активности таежного клеща короче — обычно они активны до конца июля“, — поясняет аптекарь, добавляя, что клещи становятся активными при температуре почвы от +5 до +7 градусов. „Зимой клещи обычно находятся в спячке и не активны, но в мягкую зиму клещей можно встретить и в январе-феврале“.
По словам фармацевта, наиболее известными клещевыми заболеваниями являются клещевой энцефалит и боррелиоз, первое из которых наиболее опасно, поскольку оно способно серьезно нарушить работу центральной нервной системы и вызывать парезы, параличи, нарушения памяти и координации. „Кроме того, клещи в Эстонии также могут распространять анаплазмоз и клещевой риккетсиоз, симптомы которого напоминают грипп, и бактерию Borrelia miyamotoi, которая может вызывать высокую температуру до 40 градусов и поражение нервной системы. Кроме того, клещи также могут переносить неоэрлихиозную инфекцию, симптомы которой проявляются не у всех, но она может вызвать головную боль, тошноту и рвоту, ригидность шейных мышц, озноб, ночная потливость и повторяющиеся приступы высокой температуры“, — перечисляет Оямаа.
Самую серьезную болезнь может предотвратить вакцина
Существует вакцина против тяжелейшего заболевания, которое переносят насекомые – клещевого энцефалита, которую фармацевт однозначно рекомендует использовать. „Это единственный способ полностью предотвратить заболевание или облегчить течение болезни. Вакцинацию можно начать в любой момент, но Департамент здравоохранения рекомендует сделать вакцинацию против клещевого энцефалита в апреле“, — говорит Оямаа. Он объясняет, что прививка делается поэтапно — первые две инъекции вводятся с интервалом от одного до трех месяцев, третья — через девять месяцев или год. „Следующая повторная прививка должна быть сделана через три года, а последующие повторные инъекции производятся с интервалом в пять лет. Прививку можно сделать не только в центрах семейных врачей, но и в аптеке“.
Клещи прячутся не только в лесу
Оямаа объясняет, что в Эстонии клещи предпочитают участки с обильным слоем опавших листьев, тенистые и достаточно влажные места, и особенно места с высокой травой. „Клещи в основном встречаются в смешанных лесах и рощах, хвойных лесах и в кустарниках. Клещей больше там, где движется больше потенциальных жертв - например, рядом с тропами животных. Также на пастбищах и лугах, на краях полей и лесных опушках, но также их можно встретить и в зеленых зонах города“, — рассказывает фармацевт.
Чтобы избежать укуса клеща, он рекомендует помнить о трех аспектах: одежде, местоположении и осмотре. „Для прогулок на природе следует выбирать подходящую одежду, которая должна быть максимально закрытой. Также стоит отдать предпочтение одежде светлых тонов, ведь на ней легче заметить клещей. Я определенно рекомендую использовать подходящие средства для отпугивания клещей и избегать мест с более высокой растительностью. По возможности лучше передвигаться посередине дороги, подальше от высокой травы и кустов, — говорит Оямаа. — Всегда стоит несколько раз проверить свое тело после выезда на природу, ведь только так можно быть уверенным в отсутствии клещей“.
Быстрое удаление клеща снижает риск болезни
Если на теле уже обнаружен клещ и он сосет кровь, то, по словам фармацевта, клеща следует удалить как можно быстрее, поскольку это снижает риск заражения клещевой инфекцией. „Чем дольше клещ находится в кожном покрове, тем больше вируса попадает в кровь“, — говорит Оямаа.
Но как правильно удалить клеща? Фармацевт объясняет, что клеща нужно хватать как можно ближе к коже и месту укуса, при этом не сдавливая клеща. „Сдавливание может сломать тело клеща, а если он является переносчиком инфекции, то инфекция может передаться человеку через микрораны“, — предупреждает Оямаа и рекомендует использовать для удаления клеща пинцет с тонкими наконечниками или плоскогубцы.
„Клеща следует удалить, медленно потянув его вверх. При этом надо помнить, что тело клеща нельзя сдавливать!“, - подчеркивает он, добавляя, что на клеща нельзя наносить спирт, бензин, жидкость для снятия лака, масло, жир или мыло.
В домашней аптечке аптекарь рекомендует иметь пинцет с тонкими концами, которым лучше всего вытаскивать клеща. „Кроме того, дома всегда должен быть парацетамол, чтобы облегчить боль и снизить температуру. Также стоит запастись репеллентом – т.е. аэрозолем от клещей“, — советует Оямаа.
В случае укус клеща требуется длительное наблюдение
По словам Оямаа, после укуса клеща может пройти более трех недель, прежде чем станут заметны симптомы инфекции. Поэтому стоит особенно внимательно отслеживать состояние своего здоровья в течение длительного периода.
Как отмечает аптекарь, есть несколько признаков, при которых стоит обратиться к врачу. „Симптомы могут включать, среди прочего, плохое самочувствие и слабость, чувствительность к свету, повышенную температуру, головную боль, боль в спине или мышцах, покраснение и отек в месте укуса или расширяющееся красное пятно. Кроме того, могут возникнуть и другие нарушения здоровья“, — перечисляет Оямаа.
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