Специалист напоминает: сейчас самое время для вакцинации от клещей. Где и как можно сделать прививку?

Существует вакцина против тяжелейшего заболевания, которое переносят насекомые – клещевого энцефалита, которую фармацевт однозначно рекомендует использовать. „Это единственный способ полностью предотвратить заболевание или облегчить течение болезни. Вакцинацию можно начать в любой момент, но Департамент здравоохранения рекомендует сделать вакцинацию против клещевого энцефалита в апреле“, — говорит Оямаа. Он объясняет, что прививка делается поэтапно — первые две инъекции вводятся с интервалом от одного до трех месяцев, третья — через девять месяцев или год. „Следующая повторная прививка должна быть сделана через три года, а последующие повторные инъекции производятся с интервалом в пять лет. Прививку можно сделать не только в центрах семейных врачей, но и в аптеке“.

По словам фармацевта, наиболее известными клещевыми заболеваниями являются клещевой энцефалит и боррелиоз, первое из которых наиболее опасно, поскольку оно способно серьезно нарушить работу центральной нервной системы и вызывать парезы, параличи, нарушения памяти и координации. „Кроме того, клещи в Эстонии также могут распространять анаплазмоз и клещевой риккетсиоз, симптомы которого напоминают грипп, и бактерию Borrelia miyamotoi, которая может вызывать высокую температуру до 40 градусов и поражение нервной системы. Кроме того, клещи также могут переносить неоэрлихиозную инфекцию, симптомы которой проявляются не у всех, но она может вызвать головную боль, тошноту и рвоту, ригидность шейных мышц, озноб, ночная потливость и повторяющиеся приступы высокой температуры“, — перечисляет Оямаа.

По словам фармацевта аптеки Benu Центра здоровья Саку Антона Оямаа , сезон клещей в Эстонии обычно начинается в апреле и длится до октября. „Активный период распространенного в Эстонии обыкновенного собачьего (кустового) клеща довольно длительный — они встречаются до ноября, но особенно часто в мае, июне и августе. А период активности таежного клеща короче — обычно они активны до конца июля“, — поясняет аптекарь, добавляя, что клещи становятся активными при температуре почвы от +5 до +7 градусов. „Зимой клещи обычно находятся в спячке и не активны, но в мягкую зиму клещей можно встретить и в январе-феврале“.

Клещи прячутся не только в лесу

Оямаа объясняет, что в Эстонии клещи предпочитают участки с обильным слоем опавших листьев, тенистые и достаточно влажные места, и особенно места с высокой травой. „Клещи в основном встречаются в смешанных лесах и рощах, хвойных лесах и в кустарниках. Клещей больше там, где движется больше потенциальных жертв - например, рядом с тропами животных. Также на пастбищах и лугах, на краях полей и лесных опушках, но также их можно встретить и в зеленых зонах города“, — рассказывает фармацевт.

Чтобы избежать укуса клеща, он рекомендует помнить о трех аспектах: одежде, местоположении и осмотре. „Для прогулок на природе следует выбирать подходящую одежду, которая должна быть максимально закрытой. Также стоит отдать предпочтение одежде светлых тонов, ведь на ней легче заметить клещей. Я определенно рекомендую использовать подходящие средства для отпугивания клещей и избегать мест с более высокой растительностью. По возможности лучше передвигаться посередине дороги, подальше от высокой травы и кустов, — говорит Оямаа. — Всегда стоит несколько раз проверить свое тело после выезда на природу, ведь только так можно быть уверенным в отсутствии клещей“.

Быстрое удаление клеща снижает риск болезни

Если на теле уже обнаружен клещ и он сосет кровь, то, по словам фармацевта, клеща следует удалить как можно быстрее, поскольку это снижает риск заражения клещевой инфекцией. „Чем дольше клещ находится в кожном покрове, тем больше вируса попадает в кровь“, — говорит Оямаа.

Но как правильно удалить клеща? Фармацевт объясняет, что клеща нужно хватать как можно ближе к коже и месту укуса, при этом не сдавливая клеща. „Сдавливание может сломать тело клеща, а если он является переносчиком инфекции, то инфекция может передаться человеку через микрораны“, — предупреждает Оямаа и рекомендует использовать для удаления клеща пинцет с тонкими наконечниками или плоскогубцы.