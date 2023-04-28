На ряде пешеходных переходов в Ласнамяэ установят новое освещение

„Новое и более яркое освещение поможет повысить уровень безопасности в районе Ласнамяэ, обеспечив лучшую видимость на пешеходных переходах. Кроме того, новые светодиодные фонари значительно экономичнее по сравнению с предыдущими технологиями, что также важно в нынешних экономических условиях“, – сообщила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На пешеходных переходах Лаагна теэ, Смуули теэ, Мустакиви теэ и улице Суур-Сыямяэ в районе Ласнамяэ будет установлено новое освещение. В ходе работ на пешеходных переходах установят в общей сложности 168 новых уличных фонарей с целью сделать переходы более заметными и безопасными в темное время суток. Особое освещение также поможет водителям видеть переходящих или приближающихся к пешеходному переходу участников дорожного движения.

Работы проводит фирма Leonhard Weiss OÜ. Предполагаемое время окончания работ 11.10.2023. Общая стоимость работ составляет 333 030 евро.

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