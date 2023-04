Правда ли, что на Западе изобрели устройство, которое надевается на лицо младенца и глушит звуки его плача?

Впервые о Baby Mute Госс написал в своих соцсетях 18 апреля, после чего новость о глушителе криков завирусилась на форуме Reddit. В течение следующих двух дней комик показал скриншот с объявлением о продаже товара на маркетплейсе, делился статьями СМИ, написавших об устройстве, и опубликовал множество отзывов с критикой Baby Mute. 20 апреля Госс написал: „Baby Mute всё расходится. Я затроллил миллионы своей низкопробной комедией и в следующий раз опущусь ещё ниже“. А в другом посте добавил: „Некоторые люди злятся из-за того, что я создал фейковый продукт, чтобы вызвать фальшивое возмущение, потому что я использовал детей в качестве кликбейта. Как же быстро вы забыли, что я автор такой литературной классики, как… „Мёртвые дети. Книжка-раскраска“». К слову, выдуманные имена врачей, „участвовавших“ в разработке глушителя, тоже отсылают к произведениям Госса. Так, за клинические испытания Baby Mute отвечал Майкл Лит (Michael Lit), что отсылает к книге „Майк Лит: Не составит труда найти“ (Mike Lit: Shouldn't Be Hard To Find). Название является игрой слов, так как созвучно словосочетанию my clit («Мой клитор“). А имя упомянутой ранее Йорк Хант (York Hunt) связано с книжкой „Майк Хант: Пахнет рыбой“ (Mike Hunt: Smells Like Fish) — эти сочетания имени и фамилии созвучны с your cunt («твоя п*а“) и my cunt («моя п*а“).