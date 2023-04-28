МНЕНИЕ | Российской опозиции пора уйти с коммунальной кухни

Первое, что хочется сказать: в сравнении с дискуссиями столетней давности все проходит очень мирно. Сто один год назад, например, русские монархисты мстили либералам даже в эмиграции и застрелили так отца писателя Владимира Набокова. Второе, что стоит вспомнить, - причины спора. Очевидно, что сейчас, в отличие от эмиграции начала прошлого столетия, никаких серьезных противоречий между лидерами оппозиции нет. Все они против режима Владимира Путина и войны с Украиной.

Впрочем, сейчас ряды спорящих пошире. Например, блогер Максим Кац встал на сторону Ходорковского и получил от ФБК обвинение в попытке лишить Навального статуса лидера оппозиции. Затем в поддержку своего бывшего партнера по ЮКОСу высказался Леонид Невзлин, пригрозивший повытаскивать из шкафов своих оппонентов скрытые там скелеты. Наконец, Гарри Каспаров в интервью Юрию Дудю заявил, что активность Навального и его команды была выгодна Кремлю, а ее деятельность нельзя назвать политической.

В ответ бывший глава ЮКОСа предложил „встать плечом к плечу“, даже если Навальному „за что-то стыдно“. Впрочем, вспоминается, что незадолго до этого по итогам публичного столкновения с медиа-менеджером Алексеем Венедиктовым в отставку с поста главы ФБК вынужден был уйти Леонид Волков . А Ходорковский тогда Венедиктова от команды Навального защищал. Есть в истории их отношений и более старые конфликты.

У известного россиянам по сказке „Чипполино“ итальянского писателя и политика Джанни Родари есть рассказ, первое предложение которого звучит так: „Все началось с крокодила…“. В нынешнем конфликте российских либеральных оппозиционных заграничных центров понять, „кто первый начал“, сложновато. В этот раз - вроде Алексей Навальный, который из тюрьмы написал, что ему „стыдно“ за Михаила Ходорковского , поскольку тот взял на работу бывшего пропагандиста Ростислава Мурзагулова и вообще местами напоминает по своим решениями Владимира Путина.

Российская оппозиция в эмиграции опять ссорится, как и сто лет назад. Находящийся в заключении Алексей Навальный и работающая на свободе его команда, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Леонид Невзлин, Максим Кац. У некоторых могло сложиться ощущение, что это какая-то коммунальная склока или война всех со всеми. Но так ли это, да и стоит ли слишком всерьез принимать эти противоречия?

Споры же идут в основном о методах, а не о принципах или целях. А также о том, на базе какой организации необходимо объединяться. И это в целом нормально. Ведь совершенно не хочется, чтобы российская оппозиция в эмиграции нашла себе одного стропроцентного лидера и начала ходить за ним строем. Или, как вариант, так долго и тщательно вела бы переговоры об объединении, идя друг с другом на компромиссы, что к моменту создания условного „правительства в изгнании“ (или скорее парламента) оказалось бы, что у них, как у путинистов, никаких принципиальных идеологических установок не осталось и перед нами очередная „Единая Россия“.

На самом деле истина в спорах рождается далеко не всегда. Но дискуссии - обязательная часть нормального политического процесса. Развитие всегда идет через конфликт, и задача оппозиции - научиться его преодолевать максимально безболезненно.

Взгляд со стороны

Нормой, конечно, является цивилизованная дискуссия даже между оппонентами. Российские же оппозиционеры, к сожалению, частенько ведут себя некорректно в отношении даже своих соратников по борьбе с властями. Резкость и регулярные свары отталкивают от противников российского режима многих их потенциальных сторонников.

Для ясности последних стоит разделить на две группы. Первая - это россияне, не поддерживающие Путина, но остающиеся по самым разным причинам на родине. Они не видят ему альтернативы и ищут ее. Им нужна короткая и четкая программа перемен, позитивный образ будущего страны и наличие готовой работать команды. И тогда они, возможно, готовы будут поддержать какого-то оппозиционера. Пока же от политической оппозиции даже внутри страны они продолжают дистанцироваться. Доверия не хватает. И его появлению явно не способствуют регулярные споры оппозиционеров, острота которых куда выше, чем важность обсуждаемых вопросов.