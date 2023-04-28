МНЕНИЕ | Андрей Деменков: за неадекватность властителей РФ заплатят русскоязычные из стран Балтии
Российскому режиму не интересны добрососедские отношения со странами бывшего СССР. Чем хуже дела в постсоветских государствах, тем выгоднее на их фоне смотрится авторитарный российский режим, скатившийся в последние годы практически к диктатуре. И тем легче вернуть их в лоно империи, о которой так тоскуют кремлевские обитатели, отмечает публицист Андрей Деменков.
Обнародованные на днях документы, которые были подготовлены летом-осенью 2021 года в Управлении по приграничному сотрудничеству (УПС) Администрации Президента России, в очередной раз свидетельствуют: российские власти не ищут в странах Балтии друзей или хотя бы партнеров. Все планы развития приграничного делового сотрудничества и культурного взаимодействия становятся нелепостью, стоит взглянуть на главные цели, которых стремятся достичь составители документов.