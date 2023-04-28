МНЕНИЕ | Андрей Деменков: за неадекватность властителей РФ заплатят русскоязычные из стран Балтии

Обнародованные на днях документы, которые были подготовлены летом-осенью 2021 года в Управлении по приграничному сотрудничеству (УПС) Администрации Президента России, в очередной раз свидетельствуют: российские власти не ищут в странах Балтии друзей или хотя бы партнеров. Все планы развития приграничного делового сотрудничества и культурного взаимодействия становятся нелепостью, стоит взглянуть на главные цели, которых стремятся достичь составители документов.

Им необходимо „ослабить влияние западных стран в военно-политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах“, „противодействовать попыткам антироссийски настроенных эстонских политических сил фальсифицировать историю“ и „усилить евроскептицизм“. То есть в странах Балтии должны забыть о том, как на самом деле их государства в результате нацистско-советского сговора оказались в составе сталинского СССР, отколоться от НАТО и ЕС и по сути стать российскими вассалами, которые впоследствии снова будут поглощены.