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30.04.2023, 11:40

ПОДКАСТ | „Факт остается фактом. Невозможно остановить прогресс“. Когда и кого заменит искусственный интеллект?

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Ирина Колесникова, Content Marketing Manager в MindTitan
Ирина Колесникова, Content Marketing Manager в MindTitan
ФОТО: Delfi Meedia

Гостья нового выпуска подкаста „Вопросы“ на RusDelfi – Ирина Колесникова, сотрудница компании Mindtitan, занимающейся разработкой искусственного интеллекта. Ирина рассказала ведущим подкаста о том, что такое искусственный интеллект, поработит ли он наш мир и какие профессии заменит.

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Что из себя представляет искусственный интеллект (далее - ИИ)? Это сфера науки о компьютерах (computer science), которая имеет дело с созданием машин, роботов, программ, способных решать задачи и выполнять действия, которые обычно требуют вовлечения человеческого интеллекта.

“Это могут быть совершенно разнообразные задания, – объясняет Ирина Колесникова. – Распознавание паттернов, распознавание речи, принятие каких-то решений и так далее, задач очень много. Главная идея искусственного интеллекта – создать компьютерную систему, которая может учиться, адаптироваться и решать проблемы самостоятельно. Или с минимальным вовлечением человека, или вообще без его вовлечения“. Для этого, по словам эксперта, используются разные методы: „Нейросети, машинное обучение, алгоритмы“.

Помимо нашумевшего сервиса Chat GPT (чат-бот на базе искусственного интеллекта), Ирина называет и другие случаи использования ИИ: „И в медицине, и в финансах, и в транспорте, и в государственном секторе“.

По словам Ирины, если не вдаваться сильно далеко в математику и статистику, „внутри“ ИИ находятся код и алгоритм. Идея такой технологии не нова. Как отмечает Ирина, скоро будет уже век, как „мы слышим об искусственном интеллекте“.

“ИИ как термин появился в 1956-м году. Идея существовала задолго до 56-го года, – рассказывает она. – В 40-х первые устройства, которые примитивно решали какие-то проблемы. Их, наверное, нельзя было назвать в полном смысле искусственным интеллектом – в том понимании, какое существует сейчас, но базовые вещи существовали давно“.

Является ли калькулятор прототипом искусственного интеллекта?

“Это очень сильное упрощение, – улыбается Ирина. – Калькулятор – это не искусственный интеллект. Да, он выполняет функцию. Да, чтобы считать, нужен некоторый интеллект. Но это – одна-единственная функция. Это математическая функция и алгоритм, который может эту математическую функцию выполнять“.

Можно ли сказать, что ИИ это больше „технарь“ или „гуманитарий“? Какие задачи ИИ даются проще?

По словам эксперта, искусственному интеллекту более понятен язык математики, чем человеческий. „Он называется натуральный, естественный язык в системе искусственного интеллекта. И это отдельная сфера, которая этим занимается. Нельзя взять машину, которая предназначена для решения физических уравнений, и словами с ней общаться. Она тебя не поймет“, – объясняет эксперт.

“Нельзя взять алгоритм и сказать ему: „Нарисуй картину!“ Существует описание, которое ты даешь искусственному интеллекту, который понимает естественный язык, – приводит пример Ирина. – ИИ разбирает по кирпичикам то, что ему говорят, и разбивает это на маленькие подфункции. Потом эти маленькие функции собираются, прорабатываются, еще пропускаются через систему машинного обучения, и тебе в итоге выдают картинку, как на сервисе Midjourney, или текст, как в ChatGPT“.

Можно ли из этого сделать вывод, что искуcственный интеллект не поработит человечество? Человек все равно умнее? Ответ на этот вопрос вы узнаете, послушав подкаст!

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