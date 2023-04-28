Защитник сборной Эстонии: дедушка и бабушка приехали из Нарвы поболеть за меня и нашу команду

„Игра была тяжелая, уступили по счету, теперь надо готовиться к игре с Китаем. Япония нас не удивила, мы знали, что это быстрая и трудолюбивая команда. Мы вроде все делаем правильно, атакуем и бросаем, но шайбы не летят в ворота соперника, возможно, нам не хватает везения. Япония очень хорошо и грамотно оборонялась“, — сказал после игры Даниил Кулинцев.

„Японские хоккеисты быстрые, невысокие, постоянно лезут, вот это, как мне кажется, единственная сложность“, — добавил Даниил.

20-летний Кулинцев начал свою хоккейную карьеру в родном городе Нарве. Там он научился кататься на коньках, а в пять лет отправился играть в Финляндию.

„За нашу сборную из Нарвы приехали поболеть мои бабушка с дедушкой, а из Финляндии приехали мои родители. На каждую нашу игру приходит по 1000-2000 болельщиков, который нас поддерживают. Конечно, в начале игра волнуешься, но потом все проходит. Трибуны нас гонят, и мы стараемся для них, но в игре с Японией, к сожалению, мы проиграли“, — подытожил Даниил Кулинцев.

В субботу в 16:00 Эстония сыграет с Китаем за третье место.

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