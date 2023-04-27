Новый вариант „омикрона“ быстро распространяется по планете. У него очень необычный симптом!(6)
Новый вариант „омикрона“ привел к всплеску заболеваемости в Индии и теперь распространяется по всему миру. Одним из его симптомов является воспаление глаз, сообщает Euronews.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за новым вариантом штамма „омикрон“, который вызвал всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии.
По данным на 27 марта, „арктур“, или XBB.1.16, был обнаружен в 21 стране, к середине апреля число государств, сообщивших о появлении у них этого варианта, достигло 34.
ВОЗ повысила его статус до „вызывающего интерес“.
Ученые из Токийского университета предполагают, что он может быть примерно в 1,17-1,27 раза более заразным, чем „кракен“, предыдущий вариант „омикрона“.
С начала пандемии коронавируса ВОЗ присвоила три обозначения для оценки потенциального риска вариантов коронавируса: „вариант, вызывающий обеспокоенность“ (ВВО), „вызывающий интерес“ (ВВИ) и „под наблюдением“ (ВПН).
Варианты отнесены к той или иной категории на основании разных параметров, таких как, например, их прогнозируемый потенциал распространения и вероятность возникновения новых волн.
Согласно данным ВОЗ, штаммы „альфа“, „бета“, „гамма“, „дельта“ и линия „омикрон“ в настоящее время считаются „ранее циркулировавшими ВВО“.
„Арктур“ включен в список ВВИ из-за „распространения вируса за пределы границ, в глобальном масштабе“, сообщает в Твиттере профессор вирусологии Ланкастерского университета в Великобритании Мухаммад Мунир.
„Поскольку XBB.1.16 более заразен и, вероятно, способен обходить иммунитет, он может стать доминирующим в ближайшие месяцы“, - указывает вирусолог.
Является ли „арктур“ более опасным?
Этот вариант был впервые выявлен в январе и не кажется более опасным, чем предыдущие штаммы. ВОЗ оценивает его „серьезность“ как „низкую“.
У варианта „арктур“ есть дополнительная мутация в шиповом белке, которая в лабораторных исследованиях показывает „потенциальную повышенную патогенность“. Другими словами он более заразен, чем предыдущие варианты, и „умеренно“ устойчив к нашему иммунитету.
В феврале эксперты ВОЗ предположили, что „арктур“ приведет к увеличению случаев заболевания COVID-19 во всем мире.
Индия - страна, в которой зарегистрировано больше всего случаев инфицирования „арктуром“, больницы страны были приведены в состояние повышенной готовности.
Каковы симптомы „арктура“?
Доктор Випин Вашишта, педиатр и бывший глава Комитета по иммунизации Индийской академии педиатрии, рассказал изданию Hindustan Times, что среди симптомов „арктура“ высокая температура (выше, чем при предыдущих вариантах), кашель и конъюнктивит. Последний редко встречался ранее у пациентов с COVID-19.
Этот симптом может вызвать путаницу в некоторых странах в то время года, когда люди обычно испытывают покраснение и зуд глаз из-за весенней аллергии, предупредил Вашишта. Но высокая температура - это эффективный способ исключить сезонную аллергию.
Помимо этого, „арктур“ вызывает кашель, першение в горле и насморк. Усталость, ломота в теле, головная боль и заложенность носа также являются общими признаками.
В период с 27 февраля по 26 марта в мире было зарегистрировано почти 3,6 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 25 000 смертей, что на 27 и 39 процентов соответственно меньше, чем за предыдущие 28 дней.
Из общего числа случаев на долю „арктура“ пришлось 45,1 процента случаев с 6 по 12 марта, по сравнению с 35,6 процента в те же дни в феврале.