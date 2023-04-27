Новый вариант „омикрона“ быстро распространяется по планете. У него очень необычный симптом!

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за новым вариантом штамма „омикрон“, который вызвал всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии.

По данным на 27 марта, „арктур“, или XBB.1.16, был обнаружен в 21 стране, к середине апреля число государств, сообщивших о появлении у них этого варианта, достигло 34.

ВОЗ повысила его статус до „вызывающего интерес“.

Ученые из Токийского университета предполагают, что он может быть примерно в 1,17-1,27 раза более заразным, чем „кракен“, предыдущий вариант „омикрона“.

С начала пандемии коронавируса ВОЗ присвоила три обозначения для оценки потенциального риска вариантов коронавируса: „вариант, вызывающий обеспокоенность“ (ВВО), „вызывающий интерес“ (ВВИ) и „под наблюдением“ (ВПН).

Варианты отнесены к той или иной категории на основании разных параметров, таких как, например, их прогнозируемый потенциал распространения и вероятность возникновения новых волн.

Согласно данным ВОЗ, штаммы „альфа“, „бета“, „гамма“, „дельта“ и линия „омикрон“ в настоящее время считаются „ранее циркулировавшими ВВО“.

„Арктур“ включен в список ВВИ из-за „распространения вируса за пределы границ, в глобальном масштабе“, сообщает в Твиттере профессор вирусологии Ланкастерского университета в Великобритании Мухаммад Мунир.

„Поскольку XBB.1.16 более заразен и, вероятно, способен обходить иммунитет, он может стать доминирующим в ближайшие месяцы“, - указывает вирусолог.

Является ли „арктур“ более опасным?

Этот вариант был впервые выявлен в январе и не кажется более опасным, чем предыдущие штаммы. ВОЗ оценивает его „серьезность“ как „низкую“.

У варианта „арктур“ есть дополнительная мутация в шиповом белке, которая в лабораторных исследованиях показывает „потенциальную повышенную патогенность“. Другими словами он более заразен, чем предыдущие варианты, и „умеренно“ устойчив к нашему иммунитету.

В феврале эксперты ВОЗ предположили, что „арктур“ приведет к увеличению случаев заболевания COVID-19 во всем мире.