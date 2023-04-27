27.04.2023, 20:22
Сторонники Навального объявили о серии акций в Европе, Австралии и США — 29 апреля пройдет митинг в Таллинне
ФОТО: | Delfi Meedia
Сторонники российского политика Алексея Навального анонсировали серию акций в разных странах мира в его поддержку, сообщает Meduza.
На данный момент митинги запланированы 29 апреля в Таллинне, Лиссабоне, Тбилиси, Мельбурне и немецком Геттингене, 30 апреля — в Чикаго, Денвере, Портленде и в городе Талса в Оклахоме.
Список городов, в которых пройдут акции, обновляется и дополняется.
Среди лозунгов, которые предлагают использовать организаторы — „Навального убивают прямо сейчас“, „Путин снова травит Навального“, „Навальный в смертельной опасности“.