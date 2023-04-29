РЕПОРТАЖ | „Стой, убьет!“ Что ждет поселки-призраки Ида-Вирумаа(8)
„Спрашивают у меня: где привидения? Ну, вы чего, издеваетесь? Раньше это был процветающий поселок, какие привидения?“ – возмущается Ольга из поселка Вийвиконна, романтизированного и практически „воспетого“ в медиа как город-призрак, кладбище сталинских домов. В опустевший поселок в Ида-Вирумаа молодежь едет за адреналином, лазает по развалинам домов, бьет окна даже в тех двухэтажках, где до сих пор живут люди, играет в охотников за привидениями. Местные от них устали. Но, возможно, этот визуальный постапокалипсис скоро уйдет в прошлое.
Корреспондент RusDelfi побывала в поселках Вийвиконна и Сиргала, чтобы посмотреть, в каких условиях живут те немногие жители, которые решили не переезжать. В Вийвиконна она была не единственным „зрителем“ в тот день. Пара людей снимали видео с дрона. Еще одна пара любопытных заканчивала прогулку-осмотр. В Сиргала – тишина. Один местный житель и все.
В Сиргала дома внешне не так сильно разрушены, там стоят хрущевки. Развалины Вийвиконна со сталинской застройкой для „охотников за приведениями“ заманчивее: здание школы в зарослях, дома с провалившейся крышей без окон, несколько улиц как после бомбежки.
В начале 90-х в этих поселках жило столько же людей, сколько сейчас живет в Нарва-Йыэсуу. Сейчас в Вийвиконна зарегистрировано около 40 жителей и в Сиргала - 10-15. По факту – меньше.
Уехали почти все, остались – единицы
Вийвиконна построили в середине 40-х годов норвежцы. Потом финны здесь продолжили разрабатывать шахту, а потом началась война. Сланец был нужен всем в прошлом веке. В нынешнем – нет. Когда закрыли шахту, а потом и карьер Сиргала, люди в поисках лучшей жизни уехали. Но некоторые все-таки предпочли оставаться в родном поселке, пока город Кохтла-Ярве как-то перед отопительным сезоном не отключил отопление.
„Как паровое отопление отключили, так и стали люди массово уезжать, – говорит Светлана, 83-летняя жительница Вийвиконна. – Но печки в некоторых квартирах сохранились, а в каких-то их установили. Мы теперь топим. Зимой, если морозы сильные, топим два раза, но обычно одного хватает. Если уже совсем холод – включаем обогреватели. Раньше нам компенсировали дрова, сейчас не особо“. С дровами помогают родственники – самим бабушкам их не привезти. А именно пенсионеры в основном и живут сейчас в поселке, слава которого когда-то притягивала в него работяг из разных уголков Советского Союза.
Да, магазина в поселке давно нет, но ходит рейсовый автобус, на нем и ездят в Силламяэ.
На вопрос, почему же не переехать, ведь такие сложности приходится терпеть, Светлана удивляется, какие именно сложности? Электричество и канализация есть, интернет хоть и подвисает часто, но проведен, снег убирают, траву скашивают – так что нормально они живут. Светлана приехала в Вийвиконна в 1967 году из России с мужем, у которого здесь были родственники. Он участвовал в строительстве поселка Сиргала, а она работала медсестрой в больнице. Когда уходила на пенсию, больницу уже закрыли, раз в неделю в поселок приезжал врач, а Светлана при необходимости в любой день недели могла поставить укол, выписать по согласованию с врачом рецепт, помочь справиться пациентам с давлением.
Как же продукты? Это тоже, по мнению Светланы, не проблема. Да, магазина в поселке давно нет, но ходит рейсовый автобус, на нем и ездят в Силламяэ. В крайнем случае и на такси доезжают. Соседка Светланы по дому Галина – тоже пенсионерка, плохо ходит. Они живут на втором этаже в квартирах напротив. Раньше Галина спокойно ездила на велосипеде, а теперь даже на улицу спускается долго и с большим трудом. Она помогает себе руками переставлять каждую ногу на следующую ступеньку. Чтобы не дай бог не свалиться в темноте – электричество есть в квартире, но его нет в подъезде – надевает на голову фонарик. Пока Галина спускается и успокаивает свою собачку, она отвечает: „А куда уезжать? В Синимяэ что ли? Что там делать?“ Светлана подтверждает, что нечего там делать, им уже предлагали жилье, но они отказались. Здесь им нравится больше.
Ольга, жительница соседнего дома, кстати, во всем здании живет только она одна, тоже говорит, что никуда не уедет. Ольга не пенсионерка, у нее инвалидность, но она еще работает уборщицей на небольшую ставку – ездит в Силламяэ. „Здесь такая природа, я в тапочках хожу в лес за грибами, даже если предложат квартиру в Силламяэ, я не уеду, – делится Ольга. – Если уж снесут здесь все, то уйду тогда в свой домик с огородиком, он не подходит сейчас для жизни, но буду что-то делать с ним. Не уеду точно“.
У нас же такие хорошие магазины работали, кроме продуктового, еще книжный и овощной, были столовая, клуб, ясли, свои больница и аптека.
Ольга рассказывает, что квартиру здесь было сложно получить, она 13 лет подрабатывала дворником, чтобы ее дали. Живет здесь с рождения, трудилась в Силламяэ на швейной фабрике. Дети тут родились. Сейчас они уже взрослые, работают и живут в соседних городах. Она до сих пор слишком хорошо помнит, какая прекрасная жизнь была в поселке. „Сюда откуда только не приезжали, у нас же такие хорошие магазины работали, кроме продуктового, еще книжный и овощной, были столовая, клуб, ясли, свои больница и аптека“, – вздыхает Ольга. Действительно как шахтерский поселок Вийвиконна снабжался отлично, здесь в 80-е можно было купить продукты, которые остальная Эстония увидела после 90-х, импортные вещи, к примеру, редкие сигары.
Ольга вспоминает и прекрасную тополиную аллею, которую недавно вырубили. У них и тренажеры, и качели есть – поставили для детей, но сейчас, по словам Ольги, во всем поселке живет только один ребенок со своей бабушкой. На учебу ездит в Синимяэ на автобусе.
Главное, чтобы нас не трогали, дали бы нам дожить до смерти
Мы говорим с Ольгой, стоя у небольшого вольера, она присматривает за своими козочками. Недавно у козы появились козлята. Они мекают и обгладывают палки. Животных ей подарил сын, чтобы не скучала. Спрашиваю, может, молоко она продает или сыр делает, но нет, козлята – для удовольствия. Ольга просит не фотографировать ни ее, ни вольер, слишком уж часто к ним приезжают брать интервью, а это, считает она, на пользу им не идет.
Однажды ночью кто-то бросил в дом петарду, стекла и разлетелись.
„Мы очень устали от приезжей молодежи, как начинаются выходные, так и понеслось, – говорит Ольга. – Полиция не всегда едет на вызовы. Сами выходим, воюем с ними. Но часто бывает, что это эстонцы, они не понимают по-русски“. Про заколоченные окна Ольга говорит, что однажды ночью кто-то бросил в дом петарду, стекла и разлетелись, потом своими силами их заколачивали. Полиция тогда тоже не приехала.
На вопрос, какая самая большая радость жизни здесь, все трое, с кем удалось поговорить, отвечают – природа. А главная проблема, считает Ольга, – отсутствие работы. Рядом с заброшенными домами стоит пилорама, это частная компания, она активно работает, но никто из сотрудников туда не требуется. А больше ничего рядом и нет. К условиям жизни давно привыкли. Им обещали когда-то построить один дом на всех оставшихся жильцов. Они были бы этому рады, как и тому, если бы их трудоустроили в самом поселке, добавляет Ольга, чтобы никуда не надо было ездить на работу.
Светлана говорит: „Даже если и не построят, главное, чтобы нас не трогали, дали бы нам дожить до смерти, чтобы не переселяли“.
Как будто жизнь здесь прекратилась внезапно
В Сиргала нет совсем развалившихся домов. Стоят заброшенные пятиэтажки-хрущевки. За все время пребывания там встретился только один мужчина – Вячеслав. Он неожиданно выскочил из какого-то дома, выяснил, кто приехал, с какой целью, рассказывал немного о жизни поселка – кто-то в одной из квартир содержит курятник, кто-то из бывших местных приезжает провести время летом, молодого парня из соседнего города родители выгнали из дома, он здесь и вынужден ночевать. Но в основном не больше 10 человек во всем поселке. Бывает, что и „хулиганы“ приезжают, но Вячеслав в Сиргала за главного – охраняет порядок и не дает варварам разрушать дома, залезать в чужие квартиры.
В дома заходить неприятно. Как будто жизнь здесь прекратилась внезапно. Странное чувство, которого в Вийвиконна не было. Наверное, из-за того, что там много развалин, понимаешь, что жизни почти и нет, а здесь дома стоят целые, но пустые. В окнах видны шторы. На площадке рядом со ржавыми качелями лежит старый ковер. У одного подъезда стоит видавший виды велосипед, кажется, из прошлого века. Водочка, огурчики на скамейке – кто-то „приятно“ отдыхал и быстро спрятался? Или откуда это взялось? Новогодние игрушки на кусте во дворе. У остановки – современные таблички с логотипом Евросоюза. Поднимешь голову – новые фонари. Тишина. Ощущение, что или вот-вот кто-то выйдет из подъезда, или что ты на полигоне для испытания ядерного оружия. Хочется скорее уехать.
Интересный факт, что такое тихое место открыла для себя методистская церковь. Ее прихожанин, пенсионер Арне, строитель по профессии, обустраивает потихоньку, по мере возможности один из домов. Говорит, что к осени сделает комнату для четверых людей, плюс дополнительное нужное пространство подготовит – и будет реабилитационный центр для алкоголиков.
Скорее всего будет переселение
В этом году государство выделяет местным самоуправлениям Ида-Вирумаа почти 1,7 млн евро для реконструкции и сноса пустующих многоквартирных домов. Нарва-Йыэсуу намерен подать заявление и получить часть госфинансирования уже этим летом.
„Подарком административной реформы“, как называет Сиргала и Вийвиконна мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, руководство курортного города занимается уже пять лет. До этого за них отвечал город Кохтла-Ярве. Недавно в поселках, которые расположены друг от друга примерно в восьми километрах, поменяли систему наружного освещения. Горуправа пытается по мере возможности приводить инфраструктуру в порядок. Но с заброшенными и разрушенными домами сделать что-то сложно, так как нужны большие деньги, которых в бюджете города нет.
Никто из тех, с кем говорила, не слышал о планах снести дома уже в этом году. Но и Нарва-Йыэсуу предстоит еще много сделать, помимо ходатайства на получение субсидии государства и организации сноса. В том числе решить вопрос права собственности на квартиры. „Потому что процесс приватизации был начат, но город Кохтла-Ярве не довел его до конца, а чтобы снести дома полностью, они должны принадлежать Нарва-Йыэсуу“, – объясняет ситуацию Максим Ильин. В его планах ближе к осени начать снос полуразрушенных или разрушенных домов, и за 2-3 года завершить процесс.
„Ценность квартир в этих поселках близка к нулю, с теми, кто живет, будем вести переговоры, – говорит Ильин. – Если удастся сохранить один дом и привести его в порядок, то поселим всех в один, но скорее всего это будет переселение в другие части Нарва-Йыэсуу“. Максим рассказал, что несколько людей из Сиргала в прошлом году переехали в Синимяэ, из Вийвиконна в этом году туда же уехали несколько человек. Руководство города должно предоставить альтернативное жилье всем, кого придется выселять. Этим горуправа сейчас и занимаемся.
После полного сноса разрушенных домов в Вийвиконна планируется разбить землю на мелкие участки и продавать ее под застройку частными домами. Что будет с Сиргала, пока непонятно. „Такая у них судьба, и такие у нас планы, больше ничего не придумаешь“, – констатировал Максим Ильин.
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