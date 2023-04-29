РЕПОРТАЖ | „Стой, убьет!“ Что ждет поселки-призраки Ида-Вирумаа

На вопрос, почему же не переехать, ведь такие сложности приходится терпеть, Светлана удивляется, какие именно сложности? Электричество и канализация есть, интернет хоть и подвисает часто, но проведен, снег убирают, траву скашивают – так что нормально они живут. Светлана приехала в Вийвиконна в 1967 году из России с мужем, у которого здесь были родственники. Он участвовал в строительстве поселка Сиргала, а она работала медсестрой в больнице. Когда уходила на пенсию, больницу уже закрыли, раз в неделю в поселок приезжал врач, а Светлана при необходимости в любой день недели могла поставить укол, выписать по согласованию с врачом рецепт, помочь справиться пациентам с давлением.

Да, магазина в поселке давно нет, но ходит рейсовый автобус, на нем и ездят в Силламяэ.

„Как паровое отопление отключили, так и стали люди массово уезжать, – говорит Светлана, 83-летняя жительница Вийвиконна. – Но печки в некоторых квартирах сохранились, а в каких-то их установили. Мы теперь топим. Зимой, если морозы сильные, топим два раза, но обычно одного хватает. Если уже совсем холод – включаем обогреватели. Раньше нам компенсировали дрова, сейчас не особо“. С дровами помогают родственники – самим бабушкам их не привезти. А именно пенсионеры в основном и живут сейчас в поселке, слава которого когда-то притягивала в него работяг из разных уголков Советского Союза.

Вийвиконна построили в середине 40-х годов норвежцы. Потом финны здесь продолжили разрабатывать шахту, а потом началась война. Сланец был нужен всем в прошлом веке. В нынешнем – нет. Когда закрыли шахту, а потом и карьер Сиргала, люди в поисках лучшей жизни уехали. Но некоторые все-таки предпочли оставаться в родном поселке, пока город Кохтла-Ярве как-то перед отопительным сезоном не отключил отопление.

В начале 90-х в этих поселках жило столько же людей, сколько сейчас живет в Нарва-Йыэсуу . Сейчас в Вийвиконна зарегистрировано около 40 жителей и в Сиргала - 10-15. По факту – меньше.

В Сиргала дома внешне не так сильно разрушены, там стоят хрущевки. Развалины Вийвиконна со сталинской застройкой для „охотников за приведениями“ заманчивее: здание школы в зарослях, дома с провалившейся крышей без окон, несколько улиц как после бомбежки.

Корреспондент RusDelfi побывала в поселках Вийвиконна и Сиргала , чтобы посмотреть, в каких условиях живут те немногие жители, которые решили не переезжать. В Вийвиконна она была не единственным „зрителем“ в тот день. Пара людей снимали видео с дрона. Еще одна пара любопытных заканчивала прогулку-осмотр. В Сиргала – тишина. Один местный житель и все.

Ольга рассказывает, что квартиру здесь было сложно получить, она 13 лет подрабатывала дворником, чтобы ее дали. Живет здесь с рождения, трудилась в Силламяэ на швейной фабрике. Дети тут родились. Сейчас они уже взрослые, работают и живут в соседних городах. Она до сих пор слишком хорошо помнит, какая прекрасная жизнь была в поселке. „Сюда откуда только не приезжали, у нас же такие хорошие магазины работали, кроме продуктового, еще книжный и овощной, были столовая, клуб, ясли, свои больница и аптека“, – вздыхает Ольга. Действительно как шахтерский поселок Вийвиконна снабжался отлично, здесь в 80-е можно было купить продукты, которые остальная Эстония увидела после 90-х, импортные вещи, к примеру, редкие сигары.

У нас же такие хорошие магазины работали, кроме продуктового, еще книжный и овощной, были столовая, клуб, ясли, свои больница и аптека.

Ольга, жительница соседнего дома, кстати, во всем здании живет только она одна, тоже говорит, что никуда не уедет. Ольга не пенсионерка, у нее инвалидность, но она еще работает уборщицей на небольшую ставку – ездит в Силламяэ. „Здесь такая природа, я в тапочках хожу в лес за грибами, даже если предложат квартиру в Силламяэ, я не уеду, – делится Ольга. – Если уж снесут здесь все, то уйду тогда в свой домик с огородиком, он не подходит сейчас для жизни, но буду что-то делать с ним. Не уеду точно“.

Как же продукты? Это тоже, по мнению Светланы, не проблема. Да, магазина в поселке давно нет, но ходит рейсовый автобус, на нем и ездят в Силламяэ . В крайнем случае и на такси доезжают. Соседка Светланы по дому Галина – тоже пенсионерка, плохо ходит. Они живут на втором этаже в квартирах напротив. Раньше Галина спокойно ездила на велосипеде, а теперь даже на улицу спускается долго и с большим трудом. Она помогает себе руками переставлять каждую ногу на следующую ступеньку. Чтобы не дай бог не свалиться в темноте – электричество есть в квартире, но его нет в подъезде – надевает на голову фонарик. Пока Галина спускается и успокаивает свою собачку, она отвечает: „А куда уезжать? В Синимяэ что ли? Что там делать?“ Светлана подтверждает, что нечего там делать, им уже предлагали жилье, но они отказались. Здесь им нравится больше.

Ольга вспоминает и прекрасную тополиную аллею, которую недавно вырубили. У них и тренажеры, и качели есть – поставили для детей, но сейчас, по словам Ольги, во всем поселке живет только один ребенок со своей бабушкой. На учебу ездит в Синимяэ на автобусе.

Главное, чтобы нас не трогали, дали бы нам дожить до смерти

Мы говорим с Ольгой, стоя у небольшого вольера, она присматривает за своими козочками. Недавно у козы появились козлята. Они мекают и обгладывают палки. Животных ей подарил сын, чтобы не скучала. Спрашиваю, может, молоко она продает или сыр делает, но нет, козлята – для удовольствия. Ольга просит не фотографировать ни ее, ни вольер, слишком уж часто к ним приезжают брать интервью, а это, считает она, на пользу им не идет.

Однажды ночью кто-то бросил в дом петарду, стекла и разлетелись.

„Мы очень устали от приезжей молодежи, как начинаются выходные, так и понеслось, – говорит Ольга. – Полиция не всегда едет на вызовы. Сами выходим, воюем с ними. Но часто бывает, что это эстонцы, они не понимают по-русски“. Про заколоченные окна Ольга говорит, что однажды ночью кто-то бросил в дом петарду, стекла и разлетелись, потом своими силами их заколачивали. Полиция тогда тоже не приехала.

На вопрос, какая самая большая радость жизни здесь, все трое, с кем удалось поговорить, отвечают – природа. А главная проблема, считает Ольга, – отсутствие работы. Рядом с заброшенными домами стоит пилорама, это частная компания, она активно работает, но никто из сотрудников туда не требуется. А больше ничего рядом и нет. К условиям жизни давно привыкли. Им обещали когда-то построить один дом на всех оставшихся жильцов. Они были бы этому рады, как и тому, если бы их трудоустроили в самом поселке, добавляет Ольга, чтобы никуда не надо было ездить на работу.

Светлана говорит: „Даже если и не построят, главное, чтобы нас не трогали, дали бы нам дожить до смерти, чтобы не переселяли“.

Как будто жизнь здесь прекратилась внезапно