Правдиво ли это фото госсекретаря Франции Марлен Шьяппа на обложке Playboy?

Фотографию обложки Playboy с Марлен Шьяппа в белом купальнике опубликовали многие СМИ — например, New York Post. В России об этом написали, в частности, „Известия» и РИА „Новости“. Впрочем, эти два издания не стали публиковать снимок, а ограничились подробным описанием: „Она позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами, с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане — французский флаг. Название Playboy также выполнено в национальных цветах: синем, белом и красном“. РИА ФАН, в свою очередь, опубликовало и фотографию обложки. Разошёлся снимок и по соцсетям: в Telegram его запостили многие популярные каналы и блогеры, в том числе Дмитрий Никотин (319 000 просмотров), Ирена Понарошку (127 000) и „Пул N3» (103 000). Появлялась картинка также в Twitter и „Дзене».

Первые фотографии французской версии апрельского номера Playboy появились 31 марта, а 6 апреля журнал поступил в продажу. По словам гендиректора французского Playboy Жана-Кристофа Флорентена, за первые три часа были проданы 100 000 экземпляров, издательству пришлось дополнительно напечатать ещё 60 000. Фотографии и 12-страничное интервью госсекретаря по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни Франции вызвали множество откликов, в том числе и критических. Министр по делам гендерного равенства Изабель Ром заявила, что Шьяппа совершила ошибку, выбрав издание, соответствующее всем сексистским стереотипам. А лидер левой оппозиции Жан-Люк Меланшон дал понять, что считает такой выбор журнала для интервью несерьёзным.

Среди фотографий, которые публиковали СМИ и блогеры, была и весьма откровенная — та самая, которая впоследствии стала виральной. При этом в официальных аккаунтах журнала на обложке Playboy фигурировал совершенно другой снимок.