Правдивы ли эти обложки с карикатурами, посвящёнными Зеленскому, Далай-ламе и швейцарским банкам?
В апреле 2023 года по интернету распространили три обложки иностранных изданий, посвящённые недавним новостям: скандалу вокруг Далай-ламы, экспорту украинского зерна и счетам нацистов в швейцарском банке. Мы выяснили, реальные ли это обложки.
Британский журнал The New European
14 апреля в Сети появилась обложка издания The New European. На ней изображена такая сцена: Владимир Зеленский сидит на коленях у Далай-Ламы и говорит: „Я пососу, если ты мне заплатишь“. Рядом стоит британский премьер-министр Риши Сунак с выражением недовольства на лице. Сверху заголовок: „Сколько Британия готова заплатить за решение украинского кризиса?“. К обычному сюжету о недовольстве европейцев расходами на Украину, которому посвящены многие фейковые обложки журналов, на этот раз добавился недавний скандал с Далай-ламой XIV, который по непонятным причинам предложил сидевшему у него на коленях мальчику пососать его язык. Об этой якобы новой обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы „Прямой Эфир» (633 тысячи просмотров), „ПУТИН в Telegram» (210 тысяч) и „Федерация» (58 тысяч), а также пользователи „Дзена».
В правом верхнем углу на распространяемом изображении указано, будто бы это специальный выпуск за апрель 2023 года. В левом верхнем углу при этом помещена надпись „выпуск 337“. В архиве британского журнала такой выпуск есть, но у него совершенно другая обложка, а пометка „специальный выпуск“ отсутствует.
Не соответствует реальной обложке и строка над названием издания. На распространяемой картинке там три имени: Аластер Кемпбелл, Бонни Грир и Джордж Такеи. Всё это реальные люди: Кемпбелл — журналист, бывший пресс-секретарь экс-премьера Тони Блэра; Грир — писательница, сценарист и колумнист нескольких британских изданий; Такеи — известный актёр, игравший в киноэпосе „Звёздный путь“. Сочетание этих трёх имён действительно встречалось на обложке The New European, но в совершенно другом выпуске, №330 (23 февраля - 1 марта 2023 года).
А штрихкод фейковой обложки взят с ещё одного номера журнала — 56-страничного пасхального выпуска под №335.
Практика создания фальшивой обложки из нескольких существующих уже стала привычной: к карикатуре, нарисованной авторами фейка, добавляют элементы, взятые из разных номеров издания: например, штрихкоды, заголовки и техническую информацию.
Есть и грубая орфографическая ошибка прямо под названием издания. Оригинальный девиз журнала — Think without borders. На распространяемой обложке в этой фразе ошибка: Think without boarders.
Первоисточником фейка выступил Telegram-канал „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация», где пост с обложкой появился 14 апреля в 12:10 по московскому времени (11 тысяч просмотров). Только за апрель 2023 года года именно с этого канала начиналось распространение по меньшей мере двух фейковых обложек: 4 апреля там появилась карикатура якобы из французского журнала Courrier International, 5 апреля — фальшивая обложка Charlie Hebdo.
Немецкая газета Handelsblatt
19 апреля в Сети появилась обложка немецкой ежедневной газеты Handelsblatt. Художник изобразил Владимира Зеленского в образе Цезаря, над которым заносят кинжалы четыре человека в тогах и с мешками зерна под мышкой. Тоги при этом раскрашены в цвета национальных флагов Венгрии, Польши, Словакии и Болгарии. Сверху заголовок: „Новые условия зерновой сделки“. Автор, очевидно, имел в виду конфликт вокруг поставок украинского зерна в Европу: некоторые страны установили временный запрет на его импорт из-за угрозы собственному сельскохозяйственному сектору. Об этой якобы новой обложке сообщили Telegram-каналы „TarikNezalejko» (72 тысяч просмотров), „Что произошло» (62 тысячи) и „Мрія» (46 тысяч).
В левом верхнем углу распространяемой обложки указано, что это №77, специальный выпуск (Sonderausgabe) за апрель. В онлайн-архиве Handelsblatt никаких специальных выпусков за этот месяц нет. Номер 77 вышел в четверг, 20 апреля, то есть на день позже, чем карикатура якобы из этого выпуска появилась в российском сегменте соцсетей.
Номера Handelsblatt с полноформатными обложками, на которых иллюстрация занимает всю страницу, обычно выходят по пятницам (исключения — перед пасхальными каникулами, в этом году такой выпуск поступил в продажу в четверг, 6 апреля).
Подделку также выдают и технические ошибки. Например, слева изображены два штрихкода. Первый относится к изданию в целом, он всегда одинаков. Во втором закодирован конкретный выпуск. В настоящем номере 77 там указаны цифры 40016, в поддельном — 50015. Последние цифры совпадают с другим выпуском — номер 73.
Как и на фейковой обложке Charlie Hebdo, упомянутой выше, на этой шрифт тоже отличается от того, что использует издание, — это видно по большинству букв и цифр на штрихкоде и в надписях над логотипом журнала.
Первоисточником фейка выступил Telegram-канал „Шкварка News», где пост с обложкой появился 19 апреля в 13:47 по московскому времени (3 тысячи просмотров).
Французский журнал Charlie Hebdo
19 апреля в Сети появилась обложка французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. На карикатуре — Гитлер, ныряющий в золотые горы в банковском хранилище. Среди золота лежат черепа: один с пейсами, другой — с измерительной линейкой. Над входом в хранилище надпись Credit Suisse, а Гитлер говорит: „Одна страна, один фюрер, один банк“. Рисунок, очевидно, посвящён расследованию комитета по бюджету сената США, которое установило, что швейцарский банк до недавнего времени продолжал обслуживать счета высокопоставленных нацистов. Об этой якобы новой обложке Charlie Hebdo сообщили, например, Telegram-каналы „Пономарь» (64 тысячи просмотров) и „Постовой» (6 тысяч).
В левом верхнем углу на распространяемом изображении указано, будто бы это специальный выпуск (numéro spécial) №1605 от 19 апреля 2023 года. Согласно архиву на официальном сайте журнала, в тот день действительно издавался свежий выпуск, но он был под номером 1604, пометка numéro spécial отсутствовала, а на его обложке нарисован президент Франции Эммануэль Макрон. Журнал №1605 должен появиться только 26 апреля.
„Проверено“ изучило официальные аккаунты французского издания в Twitter, Facebook и Instagram и не обнаружило там вирусной карикатуры.
Подделку также выдают технические ошибки. Например, в нижнем левом углу на боковой строке указан не №1605 (у официальных выпусков он совпадает с номером журнала), а №1591. На вирусной обложке у штрихкода указан номер 17158, тогда как у реальных обложек стоит 14057. Примечательно, что так было и в предыдущий раз, когда появилась очередная фейковая обложка Charlie Hebdo: авторы поддельных изображений не поменяли ни номер в боковой строке, ни цифры над штрихкодом.
Первоисточником фейка выступил Telegram-канал „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация», где пост с обложкой появился 19 апреля в 19:55 по московскому времени (11 тысяч просмотров).
Фейковые обложки уже не первый месяц создаются для информационного сопровождения популярных у российских пропагандистов тем (например, что Украина — это чёрная дыра, куда уходят деньги стран Запада, или что украинцы — саранча, поедающая бюджеты ЕС и США) или как реакция на резонансные инфоповоды (например, встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином или конфликт вокруг Украинской православной церкви).
Итог: Фейк