Правдивы ли эти обложки с карикатурами, посвящёнными Зеленскому, Далай-ламе и швейцарским банкам?

Практика создания фальшивой обложки из нескольких существующих уже стала привычной : к карикатуре, нарисованной авторами фейка, добавляют элементы, взятые из разных номеров издания: например, штрихкоды, заголовки и техническую информацию.

А штрихкод фейковой обложки взят с ещё одного номера журнала — 56-страничного пасхального выпуска под №335.

Не соответствует реальной обложке и строка над названием издания. На распространяемой картинке там три имени: Аластер Кемпбелл, Бонни Грир и Джордж Такеи. Всё это реальные люди: Кемпбелл — журналист, бывший пресс-секретарь экс-премьера Тони Блэра; Грир — писательница, сценарист и колумнист нескольких британских изданий; Такеи — известный актёр, игравший в киноэпосе „Звёздный путь“. Сочетание этих трёх имён действительно встречалось на обложке The New European, но в совершенно другом выпуске , №330 (23 февраля - 1 марта 2023 года).

В правом верхнем углу на распространяемом изображении указано, будто бы это специальный выпуск за апрель 2023 года. В левом верхнем углу при этом помещена надпись „выпуск 337“. В архиве британского журнала такой выпуск есть, но у него совершенно другая обложка, а пометка „специальный выпуск“ отсутствует.

14 апреля в Сети появилась обложка издания The New European. На ней изображена такая сцена: Владимир Зеленский сидит на коленях у Далай-Ламы и говорит: „Я пососу, если ты мне заплатишь“. Рядом стоит британский премьер-министр Риши Сунак с выражением недовольства на лице. Сверху заголовок: „Сколько Британия готова заплатить за решение украинского кризиса?“. К обычному сюжету о недовольстве европейцев расходами на Украину, которому посвящены многие фейк овые обложки журналов, на этот раз добавился недавний скандал с Далай-ламой XIV, который по непонятным причинам предложил сидевшему у него на коленях мальчику пососать его язык. Об этой якобы новой обложке сообщили, в частности, Telegram-каналы „ Прямой Эфир » (633 тысячи просмотров), „ ПУТИН в Telegram » (210 тысяч) и „ Федерация » (58 тысяч), а также пользователи „ Дзена ».

Есть и грубая орфографическая ошибка прямо под названием издания. Оригинальный девиз журнала — Think without borders. На распространяемой обложке в этой фразе ошибка: Think without boarders.

Первоисточником фейка выступил Telegram-канал „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация», где пост с обложкой появился 14 апреля в 12:10 по московскому времени (11 тысяч просмотров). Только за апрель 2023 года года именно с этого канала начиналось распространение по меньшей мере двух фейковых обложек: 4 апреля там появилась карикатура якобы из французского журнала Courrier International, 5 апреля — фальшивая обложка Charlie Hebdo.

Немецкая газета Handelsblatt

19 апреля в Сети появилась обложка немецкой ежедневной газеты Handelsblatt. Художник изобразил Владимира Зеленского в образе Цезаря, над которым заносят кинжалы четыре человека в тогах и с мешками зерна под мышкой. Тоги при этом раскрашены в цвета национальных флагов Венгрии, Польши, Словакии и Болгарии. Сверху заголовок: „Новые условия зерновой сделки“. Автор, очевидно, имел в виду конфликт вокруг поставок украинского зерна в Европу: некоторые страны установили временный запрет на его импорт из-за угрозы собственному сельскохозяйственному сектору. Об этой якобы новой обложке сообщили Telegram-каналы „TarikNezalejko» (72 тысяч просмотров), „Что произошло» (62 тысячи) и „Мрія» (46 тысяч).

В левом верхнем углу распространяемой обложки указано, что это №77, специальный выпуск (Sonderausgabe) за апрель. В онлайн-архиве Handelsblatt никаких специальных выпусков за этот месяц нет. Номер 77 вышел в четверг, 20 апреля, то есть на день позже, чем карикатура якобы из этого выпуска появилась в российском сегменте соцсетей.

Номера Handelsblatt с полноформатными обложками, на которых иллюстрация занимает всю страницу, обычно выходят по пятницам (исключения — перед пасхальными каникулами, в этом году такой выпуск поступил в продажу в четверг, 6 апреля).