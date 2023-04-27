МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: в эстонской политике - время аномалий

За время восстановленной независимости мы привыкли, что последние месяцы перед выборами политики ведут себя очень энергично, дальше все постепенно успокаивается, и нечастые проблемы сразу после выборов связаны только с образованием коалиции. В этот раз с коалицией все стало ясно уже на следующий день, что аномально быстро. И начались всевозможные странные вещи на темы: „разве мы во время выборов об этом не говорили?“, „давайте подождем следующего экономического прогноза“. В последнем интервью премьер даже в связи с недостатком учителей проблем не видит. Но для реального убеждения избирателей, что страна в надежных руках, нужно нечто более существенное, чем показная уверенность.