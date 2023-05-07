Эстонский Экспресс
07.05.2023, 19:30

Эстония погрязла в долгах. Долгое время казалось, что государственные финансы в порядке, так почему же деньги закончились всего за несколько лет?

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В течение многих лет политики рассказывали нам, что с государственными финансами в Эстонии все в порядке. Теперь же правительство обещает сократить расходы и повысить налоги. Что произошло? Разбирался Eesti Ekspress.

„Даже мои дети давно говорили, что в следующем правительстве министр финансов станет Танелем Кийком. Что у него не будет ни одной хорошей новости“, — усмехается Аннели Аккерманн, которая занимала пост министра финансов в предыдущем правительстве.

Будучи министром социальных дел во время пандемии коронавируса, Танель Кийк постоянно извещал людей о вспышках заболевания, ношении масок и многих других тревожных вещах.

А Аккерманн в свою очередь сообщает о мрачном будущем государственных финансов. „Об этом всегда говорили в правительстве. Все это знали. Это не было секретом, — признается она. — Я сказала Кае Каллас перед выборами, что люди ждут, когда будет сбалансирован государственный бюджет. Кая сказала, что если мы это сделаем, то все будут против. И она оказалась права“.

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