Эстония погрязла в долгах. Долгое время казалось, что государственные финансы в порядке, так почему же деньги закончились всего за несколько лет?

„Даже мои дети давно говорили, что в следующем правительстве министр финансов станет Танелем Кийком. Что у него не будет ни одной хорошей новости“, — усмехается Аннели Аккерманн, которая занимала пост министра финансов в предыдущем правительстве.

А Аккерманн в свою очередь сообщает о мрачном будущем государственных финансов. „Об этом всегда говорили в правительстве. Все это знали. Это не было секретом, — признается она. — Я сказала Кае Каллас перед выборами, что люди ждут, когда будет сбалансирован государственный бюджет. Кая сказала, что если мы это сделаем, то все будут против. И она оказалась права“.