„Россия оказалась в лапах каких-то м***л“. В сети появилась запись, где, предположительно, один из российских миллиардеров материт Путина и власть
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В интернете появилась аудиозапись телефонного разговора, предположительно, российского миллиардера Романа Троценко, в котором он критикует российскую власть, а также лично президента РФ Владимира Путина. Как пишет „Медуза“, первыми на запись обратил внимание проект „Система“.
По данным журналистов, собеседником Троценко мог быть бизнесмен Николай Матушевский, а сам разговор, вероятно, состоялся в начале 2023 года. Люди на записи называют друг друга по именам — Рома и Коля.
40-минутная запись начинается с обсуждения жизни на Бали, инфраструктуры острова и возможности переезда из России. После этого собеседники перешли к разговору о войне в Украине и ситуации в РФ.
„К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то м***л, б***ь. Которые, б***ь, исповедуют какие-то странные, б***ь, композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, б***ь. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы. Это просто вопрос времени“, — сказал, предположительно, Троценко.
Его собеседник в ответ говорит, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, „начиная с Ельцина […] по последний, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных“.
„И вот это „мы победим“ уже 20 лет длится. Как может управлять страной человек, который каждый год говорит, что „это был тяжелый год“, а с 2014-го — что „все враги, но мы победим“», — говорит участник беседы.
„Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей? Никакой же концепции „дальше“ нет. Они помрут, б***ь, в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня“, — продолжает мысль собеседника „Рома“. Он также добавил, что россияне в какой-то момент поймут, что из России нужно уезжать, однако „будет уже поздно“.
Журналисты сообщили, что ссылку на запись разговора им прислали по электронной почте. Автор письма предоставил в качестве косвенного доказательства подлинности аудиозаписи настоящий телефонный номер Троценко. На вопросы редакции источник не ответил.
Троценко подтвердил „Системе“, что знаком с Матушевским, однако, по его словам, они не общались „года полтора“. На другие вопросы редакции бизнесмен не ответил. В свою очередь Матушевский заявил, что „этого разговора не было“. Также он отметил, что последний раз общался с Троценко в 2022 году.
В марте 2023 года в сети появилась запись разговора, как утверждается, музыкального продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова. В ходе телефонной беседы участники диалога в нецензурной форме осуждали действия руководства России, а также говорили о жизни под санкциями. После того как запись разошлась в СМИ, Иосиф Пригожин заявил, что запись является подделкой, „представляющей собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы [нейросетью]“.
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