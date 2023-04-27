Эрдогану стало плохо в прямом эфире. Анкара опровергает сообщения о его плохом здоровье

„Мы категорически отвергаем подобные необоснованные заявления относительно здоровья президента Эрдогана“, - написал он на своей странице в Twitter вечером в среду, 26 апреля.

Алтун отметил, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия АЭС „Аккую“, которая состоится 27 апреля, в онлайн-формате.

Эрдоган отменил предвыборные мероприятия

Менее чем за три недели до выборов в Турции Эрдоган отменил ряд мероприятий в рамках предвыборной кампании. „По совету врачей сегодня я буду отдыхать дома“, - написал он в Twitter в среду. Эрдоган сообщил, что вместо него в предвыборных митингах, запланированных на этот день в Кырыккале, Сивасе и Йозгате, примет участие вице-президент Турции Фуат Октай. „С завтрашнего дня мы надеемся продолжить работу“, - добавил президент Турции.

Позднее заместитель председателя правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир в Twitter написал, что Эрдоган не будет лично присутствовать на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС „Аккую“, вместо этого он примет участие в мероприятии в онлайн-формате. Запланированный на четверг предвыборный митинг в Мерсине, где расположена АЭС, „перенесен на более позднюю дату“, сообщил Кандемир.

Кроме того, по данным СМИ, отменено интервью Эрдогана, которое он должен был дать 27 апреля четырем турецким телеканалам.

Президенту Турции стало плохо в прямом эфире

Вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. Трансляция была прервана, а после ее возобновления президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее „желудочным гриппом“ и большой нагрузкой из-за предвыборной кампании. Впоследствии ряд СМИ сообщили, что у Эрдогана якобы случился инфаркт миокарда и он был госпитализирован.