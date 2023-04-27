Тренер сборной Эстонии по хоккею: дух Украины силен — снимаю перед ними шляпу

„Они были очень опасны перед нашими воротами, бросали по несколько раз с двух-трех метров от ворот. У нас там было три или четыре игрока, но они их не замечали. Они были сильнее — это главная причина поражения“, — сказал финн.

В начале второго периода Эстония была близка к тому, чтобы сравнять счет, но гол не засчитали. В конце периода Эстония проигрывала уже 2:5 и лишь в третьем периоде смогла выровнять игру.

„Я должен посмотреть на видеоповтор, почему шайбу не засчитали, возможно, мы допустили ошибку. Первые пять-десять минут игры были не лучшим способом придерживаться того, о чем мы договаривались. Мы делали то, чего делать не следовало – такие моменты случаются во время турнира. Самое главное, что концовка матча была хорошая, и мы набрали обороты для следующей игры, — сказал Тупамяки. — Мы смогли больше владеть шайбой в третьем периоде, а также забили гол в большинстве. Это было важно для нас на этом турнире“.

Как и Роберт Рооба, Тупамяки признал, что совместные тренировки сборной Украины во время войны помогли им еще больше сплотиться и повысить уровень своей сборной: „У них очень сильная команда и в прошлом, и в этом году. Они проводят много времени вместе. Сильный единый дух. Снимаю перед ними шляпу, у меня нет слов!“

Сегодня в 19:30 Эстония встретится с Японией, лидером турнира с тремя победами, которая обыграла в Таллинне Голландию 8:1, Китай 5:2 и Сербию 8:3. Тупамяки верит в возможности сборной Эстонии: „Нас ждет сложная игра. У них есть свой план на игру, которого они придерживаются. Они очень быстро катаются и выполняют тяжелую работу. Мы должны думать об игре в обороне в первую очередь. Если нам это удастся, пойдем в атаку. В каждой игре есть шанс. Мало кто верил, что Нидерланды могут обыграть Китай (7:2). Мы должны сделать все возможное для хорошего результата“.

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