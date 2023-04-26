В Судане захвачена лаборатория с возбудителями кори и холеры. В ВОЗ заявили о „высоком риске биологической опасности“(3)
В городе Хартум, столице Судана, где продолжаются столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой RSF, была захвачена лаборатория, где хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет „Медуза“.
По словам представителя организации, произошедшее представляет „высокий риск биологической опасности“, поскольку технические специалисты не могут попасть в лабораторию, чтобы обеспечить надлежащее хранение опасных биологических материалов и веществ.
Какая именно сторона конфликта захватила научное учреждение, представитель ВОЗ не уточнил.
В Судане 15 апреля начался очередной военный переворот. RSF (Силы быстрого реагирования) обвинили военных в попытке захвата власти. По данным ВОЗ, в результате столкновений уже погибли не менее 459 человек, еще более четырех тысяч получили ранения.
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