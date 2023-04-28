Есть ли жизнь вне Таллинна? Или куда поехать на выходные
Блогер RusDelfi Юлиус опять отправился исследовать Эстонию и показывать ее самые интересные уголки. В этом выпуске он рассказал, зачем ехать в Раквере и что это за город.
Да, по меркам некоторых стран город с 15 тысячами жителей - совсем уж „захолустье“ какое-то. Но если вы путешествовали по странам севера, то знаете, что провинция в целом не уступает столицам, а иногда - гораздо интереснее для туристов своей самобытностью. Раквере - 6-й по величине город в Эстонии, столица уезда. Наиболее известен своей мясной продукцией и старинным замком. Но кроме них тут тоже есть на что посмотреть - старые дома и церкви, собственный театр, а еще многочисленные межвоенные здания в стиле эстонского функционализма. Как говорит один мой друг, Раквере - это не только про мясо!
И конечно, в таких местах очень тихая и размеренная жизнь, и это неудивительно при такой низкой плотности населения. У людей в таких местах нет какого-то равнодушия к своему городу. И то, что это - не столица, не означает, что у города не может быть каких-то узнаваемых деталей. Например - музей полиции - для тех, кто никогда „не попадался“. Можно проверить свою реакцию за рулем автомобиля, снять отпечатки пальцев или посмотреть на криминалистическую лабораторию.
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