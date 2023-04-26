Правда ли, что на мероприятии Tesla в США играла песня „На заре“ группы „Альянс“?

Полное видео, отрывок которого завирусился в Рунете, длится чуть более 10 минут. Оно появилось на YouTube-канале TeslaRalf 23 марта 2022 года. Согласно описанию ролика, очевидец заснял, как Маск передавал счастливым владельцам первые пять машин. Интересующий нас фрагмент начинается на отметке 6:44 и кончается на 6:53 , при этом в вирусном видео визуальный ряд был кадрирован и туда добавили фрагмент иного ролика (речь о последних четырёх секундах). В тот момент на фоне звучала не песня „На заре“, а композиция Walking On Water американского музыкального дуэта The Knocks и Totally Enormous Extinct Dinosaurs. В целом за все 10 минут хронометража не включался ни один российский трек, зато ещё использовались I'm In Love With My Car группы Queen, What a Wonderful World Луи Армстронга, You & Me дуэта Disclosure и Элайзы Дулитл, а также The Way I Am Эминема.

„Проверено“ не нашло никаких новостных заметок в авторитетных зарубежных СМИ о том, что на американских заводах или в автосалонах Tesla звучала композиция „На заре“. С помощью обратного поиска по картинкам в „Яндексе“ мы выяснили, что событие, показанное на распространяемом в апреле 2023 года видео, произошло ещё 22 марта 2022 года. В тот день состоялось торжественное открытие Gigafactory Berlin-Brandenburg — завода Tesla в Грюнхайде недалеко от Берлина. Помимо Маска, на мероприятии присутствовал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. В честь открытия миллиардер лично передал 30 клиентам ключи от первых автомобилей Tesla Model Y, собранных в Германии.

В процессе поиска первоисточника поддельного видео мы наткнулись на публикации, в которых сообщалось, что видео будто бы записал русскоязычный сотрудник Tesla. Например, об этом написали в Telegram-канале „Светские хроники“ (65 000 просмотров) и блоге ИА Regnum на платформе „Дзен“ (97 000). Однако наиболее ранняя запись появилась во „ВКонтакте“ в паблике „Изнанка шоу-бизнеса“ (37 000 просмотров) 12 апреля 2023 года в 20:27 по московскому времени. Ниже приводим полный текст.

На заводе Илона Маска нашу русскую песню „На заре 2020“ Сергея Арутюнова слушают перед началом рабочей смены. „Работаю на заводе Tesla. Простым инженером, поэтому особо не хвалюсь, но всё же видеть Маска для меня не такое уж событие. Бывает, он принимает нас лично у себя в кабинете — чувак максимально открытый и простой. История в чём: я уже привык к „ненашенской“ речи (жена тоже), но порядком офигел, когда на очередном утреннем сборе вместо традиционного корпоративного гимна зазвучала „На заре 2020“ Сергея Арутюнова. Кроме меня, есть только пара других русскоговорящих, поэтому вряд ли Маск выбрал её от любви к нам. Иностранцы ни фига не понимают, но веселятся от души. А мы, с СНГ, просто кайфуем теперь почти каждый день. Спрашивать лично у Маска, чем мы заслужили такую утреннюю тусовку а-ля рус, кажется неприличным — не мой всё-таки друг. Вот уже долго мучаюсь от интриги и одновременно радуюсь, что нашего Сергея Арутюнова слушают даже так далеко за границей. Такие дела, такая вот инсайдерская инфа вам в копилочку. А вот видео, снял подпольно!“

„На заре“ — песня группы „Альянс“, выпущенная в 1987 году. Автором музыки и текста выступил Олег Парастаев, скончавшийся 20 июня 2020 года. За пару месяцев до смерти он совместно с Сергеем Арутюновым записал новую версию песни — „На заре 2020“ — и снял клип.

Судя по всему, за создание фейка ответственна пиар-команда Арутюнова. У изначального поста с цитатой „работника Tesla“ отмечен автор — Ольга Бубненкова. В описании её профиля во „ВКонтакте“ написано, что она работает пиарщицей, а среди её подписок — сообщество под названием „Сергей Арутюнов“, в котором она указана среди администраторов с пометкой „PR, концерты“. Более того, 15 апреля Арутюнов записал ролик, в котором сказал, что знает о „появлении“ своей песни на мероприятии Tesla и гордится этим.

[За] последние пару дней получил кучу ссылок, где наша с Олегом Парастаевым песня „На заре 2020“ звучит на заводе Tesla. Ну, круто! Я послушал — действительно наша песня, это действительно мой голос. И вообще, приятно и гордо за нас, кто её делал, и за вас, кто её слушает и поддерживает. Ну и само собой: „Как тебе такое, Илон Маск?“ Ваш Сергей Арутюнов.

Помимо фальшивой цитаты о фейковом видео, в оригинальном посте есть скриншот предполагаемого видеозвонка Маску некоего человека — это и есть Сергей Арутюнов.

Ситуация, при которой музыкант не знал о создании собственными пиар-агентами фейка со своим участием, кажется маловероятной, но всё же исключать такое на 100% нельзя.

Итог: Фейк