Правда ли, что на мероприятии Tesla в США играла песня „На заре“ группы „Альянс“?

Полное видео, отрывок которого завирусился в Рунете, длится чуть более 10 минут. Оно появилось на YouTube-канале TeslaRalf 23 марта 2022 года. Согласно описанию ролика, очевидец заснял, как Маск передавал счастливым владельцам первые пять машин. Интересующий нас фрагмент начинается на отметке 6:44 и кончается на 6:53, при этом в вирусном видео визуальный ряд был кадрирован и туда добавили фрагмент иного ролика (речь о последних четырёх секундах). В тот момент на фоне звучала не песня „На заре“, а композиция Walking On Water американского музыкального дуэта The Knocks и Totally Enormous Extinct Dinosaurs. В целом за все 10 минут хронометража не включался ни один российский трек, зато ещё использовались I'm In Love With My Car группы Queen, What a Wonderful World Луи Армстронга, You & Me дуэта Disclosure и Элайзы Дулитл, а также The Way I Am Эминема.