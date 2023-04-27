Защитник из Саратова об игре в Нидерландах: в 17 лет приехал, думаю, куда я попал - бросать и кататься никто не умеет

Алексей Логинов – воспитанник саратовского „Кристалла“. В 17 лет он отправился в Нидерланды. Теперь ему 30 и он - основной защитник местного клуба „Тилбург“, а также сборной страны. Но увы, на льду „Тондираба“ мы его не увидим. Причина банальна.

„Мне нужно было сделать визу в Россию и я паспорт отдал в визовый отдел, - объясняет RusDelfi ситуацию сам Логинов. - К чемпионату мира в Таллинне сделать не успели, и в итоге я пропускаю турнир. Немного обидно, конечно, но, увы, так получилось“.

Удалось ли посмотреть матчи своей команды? Какое впечатление от игры? Чего не хватает, чтобы стабильно набирать очки?

Я посмотрел два периода игры с Японией (итог - 1:8, прим. RusDelfi). Как таковых впечатлений нет, у Японии очень сильная сборная. Нидерландские хоккеисты какое-то время держались, а потом все стало залетать в их ворота. У голландцев в сборной очень много молодых ребят и не хватает опыта. В сборной Нидерландов, как мне кажется, происходит смена поколений. Мне кажется, если собрать ребят, которые играли года 3-4 назад, то это была бы совсем другая сборная.

Смотрели ли матч с Эстонией. Как вам игра нашей команды?

Матч с участием сборной Эстонии я не смотрел. Но смотрел игру Украина - Китай. Сборная Украины играла очень неплохо, ну а Китай разочаровал, с учетом наличия в с сборной игроков из КХЛ - это прям плохо (Китай победил в овертайме 5:4 - прим. RusDelfi).

Самый важный матч для Нидерландов против Сербии - это так? (вопрос был задан до игры с Китаем, в которой голландцы одержали победу 7:2)

Да. Если проиграем, то точно вылетим. Мы с ними играли в 2018 году и выиграли 5:0.

В прошлый раз, когда чемпионат игрался в Таллинне, несколько лет назад игроки „Тилбурга“ не сумели помочь сборной (присоединились только в последнем туре), потому что успешно играли в немецкой лиге. Ваша команда настолько важна в формировании сборной?