Защитник из Саратова об игре в Нидерландах: в 17 лет приехал, думаю, куда я попал - бросать и кататься никто не умеет
В эти дни в Таллинне проходит ЧМ по хоккею в первом дивизионе (группа В), где выступает сборная Нидерландов (кстати, купить билеты на турнир можно здесь). Корреспондент RusDelfi отыскал в этой стране человека, который давным-давно переехал туда из России. Теперь Алексей Логинов рассказывает, почему он вне состава „оранжевых“ на турнире в Таллинне и кто вообще идет в голландский хоккей.
Алексей Логинов – воспитанник саратовского „Кристалла“. В 17 лет он отправился в Нидерланды. Теперь ему 30 и он - основной защитник местного клуба „Тилбург“, а также сборной страны. Но увы, на льду „Тондираба“ мы его не увидим. Причина банальна.
„Мне нужно было сделать визу в Россию и я паспорт отдал в визовый отдел, - объясняет RusDelfi ситуацию сам Логинов. - К чемпионату мира в Таллинне сделать не успели, и в итоге я пропускаю турнир. Немного обидно, конечно, но, увы, так получилось“.
Удалось ли посмотреть матчи своей команды? Какое впечатление от игры? Чего не хватает, чтобы стабильно набирать очки?
Я посмотрел два периода игры с Японией (итог - 1:8, прим. RusDelfi). Как таковых впечатлений нет, у Японии очень сильная сборная. Нидерландские хоккеисты какое-то время держались, а потом все стало залетать в их ворота. У голландцев в сборной очень много молодых ребят и не хватает опыта. В сборной Нидерландов, как мне кажется, происходит смена поколений. Мне кажется, если собрать ребят, которые играли года 3-4 назад, то это была бы совсем другая сборная.
Смотрели ли матч с Эстонией. Как вам игра нашей команды?
Матч с участием сборной Эстонии я не смотрел. Но смотрел игру Украина - Китай. Сборная Украины играла очень неплохо, ну а Китай разочаровал, с учетом наличия в с сборной игроков из КХЛ - это прям плохо (Китай победил в овертайме 5:4 - прим. RusDelfi).
Самый важный матч для Нидерландов против Сербии - это так? (вопрос был задан до игры с Китаем, в которой голландцы одержали победу 7:2)
Да. Если проиграем, то точно вылетим. Мы с ними играли в 2018 году и выиграли 5:0.
В прошлый раз, когда чемпионат игрался в Таллинне, несколько лет назад игроки „Тилбурга“ не сумели помочь сборной (присоединились только в последнем туре), потому что успешно играли в немецкой лиге. Ваша команда настолько важна в формировании сборной?
Да, у нас тогда свой турнир был, и было неизвестно, поедут ли хоккеисты „Тилбурга“, а это почти половина состава всей сборной. Тут, как мне кажется, у людей такой менталитет, что некоторые игроки думают:„Зачем ехать?“. Вот и я потренировался, смотрю сейчас на турнир и думаю: „Ну, куда там ехать, кого обыгрывать“. Некоторые игроки просто отказываются.
Насколько тяжело попасть в сборную страны? Насколько велика конкуренция?
Често, даже не знаю, для меня конкуренция невысокая. Мало ребят, которые играют на хорошем уровне. Костяк сборной все равно состоит из игроков „Тилбурга“. Сам чемпионат Голландии - слабый, в нем очень тяжело найти игрока для сборной.
Насколько немецкая региональная лига, где играет ваш „Тилбург“, сильнее чемпионата Нидерландов? Можно ли как-то сравнить уровень?
Не скажу, что это прямо небо и земля, но на голову точно выше. В чемпионате Нидерландов „Тилбургу“ было бы скучно.
В Нидерландах невероятно популярен конькобежный спорт. То есть кататься на коньках умеют все. Но в хоккей команда играет не так здорово. Почему?
В Нидерландах в каждом городе есть стадион для конькобежного спорта. Парень живет, к примеру, в маленьком городке Нидерландов, а у него перед глазами конькобежный стадион, конечно, он пойдет тренироваться туда, зачем ему хоккей? Плюс, учитывайте уровень футбола в Голландии, дети идут в футбол. Хоккей держится на некоторых энтузиастах и легионерах. Голландская школа хоккея слабая. Здесь многие, помимо хоккея, еще где-то работают или учатся.
Насколько много зрителей приходит на игры?
Сложно сказать, так как я 5 или 6-й сезон играю в чемпионате Германии. Когда я еще играл в чемпионате Нидерландов, то на матчах регулярного чемпионата по 1,5-2 тысячи болельщиков обычно собиралось. На плей-офф было побольше уже. В Германии совсем недавно на игру пришло 5 тысяч человек, но это был плей-офф. В Германии хоккей гораздо популярнее, да и уровень хороший.
После начала войны некоторые российские спортсмены столкнулись с разной реакцией в свой адрес. Вы приехали в Нидерланды из России. И наверняка болельщики об этом знают. Не было ли у вас каких-то сложностей с этим связанных?
Я тут уже давно, у меня голландский паспорт, поэтому ни с чем таким я не сталкивался. Я тут давно уже свой.
Как вы оказались в Нидерландах и почему именно там?
У меня здесь мама долго жила, а я сам из Саратова, играл там за „Кристалл“. Мне пришлось уехать к маме, так как был несовершеннолетним, а опекать меня было некому. Приехал в Голландию в 17 лет, сначала попал на просмотр во вторую команду „Тилбурга“.
Две недели потренировался, на меня посмотрели и перевели в первую команду. В первое время было тяжело, так как знал только русский язык. Потом постепенно становилось легче, я сдал экзамены и получил голландский паспорт, думал будет двойное гражданство, а оказалось, только голландское.
Я заложил фундамент в российском хоккее и поэтому удивился „форме“ местных молодых игроков. Кто-то, грубо говоря, даже бросать толком не умел. Когда тут начинал играть со своими сверстниками, то не мог понять, куда попал. Я единственный, кто в 17 лет оказался в первой команде. В детстве и в среднем возрасте 14-16-летние ребята даже бросать и кататься толком не умеют.
Обычно учат сначала кататься, потом клюшку дают и так далее. Только потом уже учат думать на площадке, но для этого ты должен на коньках уметь стоять и шайбу контролировать. А в Голландии все наоборот как будто. Возможно, конечно, сейчас в детском хокке, что-то поменялось. Плюс, очень не хватает льда.
Если есть талантливые ребята, то родители сразу увозят их в Финляндию или Швецию. Это помогает дальше прогрессировать.
Интервью Логинова на голландском языке:
Вы играли за сборную страны. А были ли разговоры в Нидерландах о том, чтобы натурализуют в сборную канадцев или американцев, как это делает Китай?
В Голландии тяжело натурализовать игрока из-за документов. Если у тебя есть родственники в Голландии, тебе надо отыграть 2-3 сезона в Голландии и только тогда ты сможешь выступать за сборную. Плюс, надо получить гражданство, где надо сдавать язык и так далее.
Вообще много ли канадцев и американцев в лиге? Они приезжают на пике или просто доигрывают?
Иностранцев много, в каждой команде по три иностранца. Кто-то приезжает на хорошем уровне, кто-то просто приезжает доигрывать. В свое время тут играл Александр Селиванов, который играл в НХЛ. Когда был коронавирус, приезжал еще один игрок из НХЛ.
Стандартная голландская ледовая арена - что это?
Есть арены, где два в одном: хоккейная площадка с дорожками для конькобежного спорта. Хоккейные арены тут, конечно, не в каждом городе, но их хватает. Они небольшие, где-то по 2-2,5 тысячи вмещают. Конечно для голландцев важнее конькобежный спорт. Не просто так же они постоянно выигрывают в этом виде спорта. Ну и, конечно же, футбол, там больше 10 тысяч ходят на матчи.
Про немецкий хоккей, например, мало кто слышал, а они чуть Олимпиаду не выиграли. Если я не ошибаюсь у них в сборной тоже есть иностранцы. Как мне кажется, при наличии иностранцев, в сборной растет конкуренция, да и сам хоккей у немцев прогрессирует.
Прогноз: Нидерланды сохранят прописку в первом дивизионе? (Выиграли у Китая 7:2)
Если выиграют у Сербии, то останутся. Я думаю, в случае понижение в классе многие игроки не захотят играть в дивизионе рангом ниже. В нынешней сборной 10 человек из нашего клуба - они наверняка не захотят.
В четвертом туре ЧМ по хоккею сборная Нидерландов проиграла Украине со счетом 2:14.