Хочу арендовать виллу на следующий год: что писали друг другу нарвитяне в письмах 100 лет назад?

Ниже представлены открытые письма (открытки) и расшифрованные подписи на них.

(со многими орфографическими ошибками)

„Дорогие! Женя и Яков Авдеевич!

Прибыла я в Нарву благополучно, спала в вагоне растянувшись на скамейке до самой Нарвы. Затем приехала домой. Наши были очень рады меня [дождавшись]. Я, мамаша и Ваняша благодарят Вас за Ваше радушие и гостеприимство. Наши все здоровы“.

Надпись на лицевой стороне. „Сейчас была … Л. Эссен (?), она была в Нарве. Тебе поклон от нее. Напиши мне открытку, <…> жду ответа. Вера. Как поживает Виктор? Павлушу еще не видела. Шура сегодня был у нас. До свиданья. Вера.“

Ниже представлена очень редкая открытка. На фото - воспитанницы царского двора. Надпись на обратной стороне: „на добрую память от сестры Маруси. Гугенбург (Усть-Нарва - прим.ред.) 1907 год“.

Ниже представлена еще одна открытка. Надпись на обратной стороне:

„Мои дорогие сестры!

Вот уже неделю я нахожусь на берегу моря, мы купаемся, так как началась сильная жара. В следующем году мы будем здесь вместе. В конце этого сезона я хочу арендовать виллу на следующий год. Сезон великолепный, и я рассчитываю восстановиться здесь. Крепкого здоровья и крепкие поцелуев от вашей сестры Элен.“

Огромное спасибо за перевод Maaja Gundjajeva!