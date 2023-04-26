Эстонский экспресс
26.04.2023, 13:15

Победа над инкассо, семьи vs рост Euriborа, судебный „порнопроцесс“, злоключения эстонского туриста в Испании. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
Новый номер “Эстонского Экспресса” уже в продаже!
Новый номер “Эстонского Экспресса” уже в продаже!
ФОТО: Коллаж | Delfi Meedia

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Кто и почему занял министерские посты в новом правительстве?

  • Как семейная пара из Нарвы оставила инкассо-фирму в должниках.

  • Достанутся ли все-таки 300 миллиардов замороженных российских активов Украине?

  • Улыбаемся и машем. Как за нами следит российская разведка?

  • „Нравственность в опасности!“, или первый судебный процесс о порнографии в Эстонии

  • „В конце месяца приходится считать центы“. На чем семьи в Эстонии вынуждены экономить из-за роста Euribor?

  • Кому достанется наследство потомков богатейшего эстонского бизнесмена?

  • Невероятная история спасения эстонского туриста в горах Испании.

  • Как семьи девятиклассников выживают в экзаменационную пору?

  • Большое интервью с режиссером Кириллом Серебренниковым - об эмиграции, ситуации в России, Чайковском и Моцарте.

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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