Победа над инкассо, семьи vs рост Euriborа, судебный „порнопроцесс“, злоключения эстонского туриста в Испании. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Кто и почему занял министерские посты в новом правительстве?
Как семейная пара из Нарвы оставила инкассо-фирму в должниках.
Достанутся ли все-таки 300 миллиардов замороженных российских активов Украине?
Улыбаемся и машем. Как за нами следит российская разведка?
„Нравственность в опасности!“, или первый судебный процесс о порнографии в Эстонии
„В конце месяца приходится считать центы“. На чем семьи в Эстонии вынуждены экономить из-за роста Euribor?
Кому достанется наследство потомков богатейшего эстонского бизнесмена?
Невероятная история спасения эстонского туриста в горах Испании.
Как семьи девятиклассников выживают в экзаменационную пору?
Большое интервью с режиссером Кириллом Серебренниковым - об эмиграции, ситуации в России, Чайковском и Моцарте.
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.